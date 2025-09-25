Robíme 10 vecí a skracujeme si tým život. Uznávaný lekár Boris Bajer zverejnil varovný zoznam
Ak ste sa v niektorom z desiatich bodov našli, nepanikárte.
Každý z nás by chcel žiť čo najdlhšie a v zdraví. No podľa všeobecného lekára Borisa Bajera existuje desať zvykov, ktoré pôsobia presne opačne – skracujú nám život, zvyšujú riziko vážnych ochorení a oberajú nás o energiu aj radosť zo života. Lekár ich predstavil s jemnou iróniou ako „desať kľúčov k čo najkratšiemu životu“. Nejde však o návod, ktorý by sme mali nasledovať, ale o varovanie, aby sme sa podobným návykom vyhli.
10. Absolútne sa nestarať o emočné a mentálne zdravie
Prečo to škodí: neliečená depresia a úzkosť skracujú život, zvyšujú riziko samovraždy a zhoršujú fyzické choroby.
✅ Ako to robiť správne: venovať sa psychohygiene, hovoriť o problémoch, vyhľadať psychológa či psychiatra, budovať duševnú odolnosť.
9. Nechodiť na preventívne prehliadky a neužívať lieky
Prečo to škodí: choroby sa nezachytia včas, neliečený tlak alebo cukrovka rýchlo poškodia srdce, mozog, obličky.
✅ Ako to robiť správne: absolvovať preventívky u lekára a užívať predpísané lieky pravidelne.
8. Piť tvrdý alkohol minimálne v 10 dávkach denne
Prečo to škodí: poškodzuje pečeň, zvyšuje riziko rakoviny, oslabuje mozog a spôsobuje úrazy.
✅ Ako to robiť správne: ideálne abstinovať, alebo piť s mierou (max. 1 dávka/deň ženy, 2 muži) a nie denne.
7. Fajčiť nonstop a drogovať
Prečo to škodí: fajčenie je hlavná príčina rakoviny pľúc a úmrtí na srdcovo-cievne choroby; drogy poškodzujú orgány a hrozí predávkovanie.
✅ Ako to robiť správne: nefajčiť vôbec, pri závislosti vyhľadať pomoc (odvykanie, terapia, lieky), vyhýbať sa návykovým látkam.
6. Nemať žiadnych kamarátov, byť negatívny
Prečo to škodí: sociálna izolácia zvyšuje riziko depresie, oslabuje imunitu a skracuje život.
✅ Ako to robiť správne: udržiavať kontakty, budovať priateľstvá, zapájať sa do komunity.