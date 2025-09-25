Imunita bez zázračných elixírov? Všeobecná lekárka sa podelila o cenné rady, ako prežiť jeseň bez choroby - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Imunita bez zázračných elixírov? Všeobecná lekárka sa podelila o cenné rady, ako prežiť jeseň bez choroby
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Michaela Kocianová so snúbencom.

Keď prvý raz uspela, zhodili ju zo schodov. Michaele Kocianovej zoslal pánboh veľkorysého milionára

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Krystyna Pyszková je už mamou.

Nebolo plánované, ale milujú ho. Najkrajšia žena sveta a jej miliardár dali svojmu dievčatku netradičné meno

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

V pätnástich ušla za láskou, vydala sa na pustej ulici. Tereza Nvotová nechce žiť tak, ako sa od nej očakáva

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

SLEDUJE NÁS 207 314 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Imunita bez zázračných elixírov? Všeobecná lekárka sa podelila o cenné rady, ako prežiť jeseň bez choroby

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: Freepik @stefamerpik, @DCStudio

Lekárka odporúča jednoduché návyky.

Príchod chladnejších dní pre mnohých znamená návrat nachladnutí, chrípok a ďalších respiračných ochorení. Ako im predísť a udržať si pevnú imunitu? O konkrétne rady sa podelila všeobecná lekárka z Košíc Diana Baranová, ktorá pre TV Noviny vysvetlila, čo všetko môže pomôcť v tomto náročnom období.

Prevencia nie je výmysel

„V chladnejšom období je veľmi dôležité pravidelne vetrať – krátke a intenzívne vetranie na päť až desať minút je oveľa účinnejšie ako neustále pootvorené okno,“ upozorňuje lekárka. Rizikové sú podľa nej práve prechodné obdobia, keď sú rána a noci chladné, no zo zvyku stále spíme pri otvorenom okne.

Foto: Pexels.com, Polina Tankilevitch

Ďalšou kľúčovou radou je aj primeraná vlhkosť vzduchu. „Príliš suchý vzduch vysušuje sliznice dýchacích ciest a robí ich náchylnejšími na infekcie,“ vysvetlila pre TV Noviny Baranová a dodáva, že netreba zabúdať ani na vrstvenie oblečenia podľa počasia a každodenný pohyb – či už vo forme rannej rozcvičky alebo krátkej prechádzky.

Posilnite svoju imunitu

Podľa lekárky neexistuje žiaden zázračný elixír, ktorý by zabezpečil nepriestrelnú imunitu. Naopak, veľký význam majú drobné návyky. „Hoci som lekár, z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že bylinkové čaje – zázvorový, lipový, šípkový či zelený – pôsobia na organizmus priaznivo,“ uviedla.

Dôležitú úlohu zohrávajú vitamíny a minerály – najmä vitamín D, ktorého má podľa lekárky väčšina populácie nedostatok, ale aj vitamín C a zinok.

Pozor na dávkovanie

[page-break]

Internistka Etela Janeková pre portál Najmama upozorňuje aj na jednu dôležitú vec. „Najmä v prípade tabletiek musíte dbať na správne dávkovanie. Nemali by sme užívať viac ako 200 miligramov denne,“ nabáda a dopĺňa, že ostatné C-éčko už telo odstráni močom.

Foto: Freepik, @wayhomestudio

Nemenej významná je starostlivosť o črevá, keďže zdravá črevná mikroflóra je základom imunity. Probiotiká alebo pravidelná konzumácia fermentovaných potravín, ako sú jogurt, kefír či kyslá kapusta, preto predstavujú dôležitú súčasť jesenného jedálnička.

Lekárka tiež počas chrípkovej sezóny odporúča nosenie rúšok a respirátorov v uzavretých priestoroch s množstvom ľudí, a to najmä v MHD či v čakárňach u lekára. „Nie je potrebné nosiť ho neustále, ale v uzavretých priestoroch s vysokou koncentráciou ľudí ide stále o jednoduchý a účinný spôsob ochrany,“ uzatvára Baranová.

Ilustračná fotografia.
Prečítajte si tiež: Vrátia sa do tried a hneď ochorejú. Čo robiť, aby sme na začiatku školského roka nemali malých maródov?

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.