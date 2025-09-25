Imunita bez zázračných elixírov? Všeobecná lekárka sa podelila o cenné rady, ako prežiť jeseň bez choroby
Lekárka odporúča jednoduché návyky.
Príchod chladnejších dní pre mnohých znamená návrat nachladnutí, chrípok a ďalších respiračných ochorení. Ako im predísť a udržať si pevnú imunitu? O konkrétne rady sa podelila všeobecná lekárka z Košíc Diana Baranová, ktorá pre TV Noviny vysvetlila, čo všetko môže pomôcť v tomto náročnom období.
Prevencia nie je výmysel
„V chladnejšom období je veľmi dôležité pravidelne vetrať – krátke a intenzívne vetranie na päť až desať minút je oveľa účinnejšie ako neustále pootvorené okno,“ upozorňuje lekárka. Rizikové sú podľa nej práve prechodné obdobia, keď sú rána a noci chladné, no zo zvyku stále spíme pri otvorenom okne.
Ďalšou kľúčovou radou je aj primeraná vlhkosť vzduchu. „Príliš suchý vzduch vysušuje sliznice dýchacích ciest a robí ich náchylnejšími na infekcie,“ vysvetlila pre TV Noviny Baranová a dodáva, že netreba zabúdať ani na vrstvenie oblečenia podľa počasia a každodenný pohyb – či už vo forme rannej rozcvičky alebo krátkej prechádzky.
Posilnite svoju imunitu
Podľa lekárky neexistuje žiaden zázračný elixír, ktorý by zabezpečil nepriestrelnú imunitu. Naopak, veľký význam majú drobné návyky. „Hoci som lekár, z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že bylinkové čaje – zázvorový, lipový, šípkový či zelený – pôsobia na organizmus priaznivo,“ uviedla.
Dôležitú úlohu zohrávajú vitamíny a minerály – najmä vitamín D, ktorého má podľa lekárky väčšina populácie nedostatok, ale aj vitamín C a zinok.
Pozor na dávkovanie
Internistka Etela Janeková pre portál Najmama upozorňuje aj na jednu dôležitú vec. „Najmä v prípade tabletiek musíte dbať na správne dávkovanie. Nemali by sme užívať viac ako 200 miligramov denne,“ nabáda a dopĺňa, že ostatné C-éčko už telo odstráni močom.
Nemenej významná je starostlivosť o črevá, keďže zdravá črevná mikroflóra je základom imunity. Probiotiká alebo pravidelná konzumácia fermentovaných potravín, ako sú jogurt, kefír či kyslá kapusta, preto predstavujú dôležitú súčasť jesenného jedálnička.
Lekárka tiež počas chrípkovej sezóny odporúča nosenie rúšok a respirátorov v uzavretých priestoroch s množstvom ľudí, a to najmä v MHD či v čakárňach u lekára. „Nie je potrebné nosiť ho neustále, ale v uzavretých priestoroch s vysokou koncentráciou ľudí ide stále o jednoduchý a účinný spôsob ochrany,“ uzatvára Baranová.