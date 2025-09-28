Nezaslúžiš si sedieť s ostatnými, vraveli jej v škole. Obľúbenú Slovenku zocelilo, že ju hodili do vody
Učiteľkám svojsky vzdorovala.
Vyrastala v robotníckej kolónii, kde všetci chlapci hrávali futbal a dievčatá zasa chodili na gymnastiku. V škole sa jej darilo. Babička sa jej pred odchodom vždy pýtala, čo si dá na obed, ona domov nosila samé jednotky a všetko bolo v poriadku. Keď jej otca uväznili komunisti, situácia sa zmenila.
V škole ju presadili do posledného radu, lebo si vraj nezaslúžila sedieť s ostatnými deťmi. Práve vtedy začala dievčina z fotografie vzdorovať. Každú prestávku sa chodila prezliekať a na vyučovacie hodiny vždy prišla v inom oblečení. Jej mama bola totiž nesmierne zručná, často jej čosi nové ušila a riaditeľka školy z toho vôbec nebola nadšená.
Z hrdej dievčiny vyrástla jedna z najznámejších Sloveniek, ktorá o svojej šikovnosti už nemusí nikoho presviedčať.