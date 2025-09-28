Nezaslúžiš si sedieť s ostatnými, vraveli jej v škole. Obľúbenú Slovenku zocelilo, že ju hodili do vody - Dobré noviny
Nezaslúžiš si sedieť s ostatnými, vraveli jej v škole. Obľúbenú Slovenku zocelilo, že ju hodili do vody
Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Nezaslúžiš si sedieť s ostatnými, vraveli jej v škole. Obľúbenú Slovenku zocelilo, že ju hodili do vody

Hádanka.
Hádanka. — Foto: Reprofoto STVR/Herečky

Učiteľkám svojsky vzdorovala.

Vyrastala v robotníckej kolónii, kde všetci chlapci hrávali futbal a dievčatá zasa chodili na gymnastiku. V škole sa jej darilo. Babička sa jej pred odchodom vždy pýtala, čo si dá na obed, ona domov nosila samé jednotky a všetko bolo v poriadku. Keď jej otca uväznili komunisti, situácia sa zmenila.

V škole ju presadili do posledného radu, lebo si vraj nezaslúžila sedieť s ostatnými deťmi. Práve vtedy začala dievčina z fotografie vzdorovať. Každú prestávku sa chodila prezliekať a na vyučovacie hodiny vždy prišla v inom oblečení. Jej mama bola totiž nesmierne zručná, často jej čosi nové ušila a riaditeľka školy z toho vôbec nebola nadšená.

Z hrdej dievčiny vyrástla jedna z najznámejších Sloveniek, ktorá o svojej šikovnosti už nemusí nikoho presviedčať.

Spoznávate dievčinu na fotografii?

