V kritickej situácii ako jediný vedel, čo robiť. 11-ročný Tobias je hrdina, zachránil rodinu pri požiari
V kritickej situácii ako jediný vedel, čo robiť. 11-ročný Tobias je hrdina, zachránil rodinu pri požiari

— Foto: reprofoto noviny.sk

Stačila sekunda a všetko mohlo byť inak.

Keď sa v rodinnom dome v Pružine vznietila kotolňa, situácia sa mohla skončiť tragicky. Najmladší syn spal, v izbe sedela stará mama a miestnosti sa rýchlo zapĺňali hustým dymom. Vtedy sa ukázalo, akú veľkú silu môže mať rozvaha jedenásťročného dieťaťa. Tobias si v kritickej chvíli zachoval chladnú hlavu a zachránil rodinu pred najhorším.

Zachoval chladnú hlavu

Ako opísala pre TV JOJ Tobiasova mama Miriama, požiaru predchádzalo niečo, čo mnohí považujú za rutinu. Počas bežného večera sa chceli zohriať teplom z kotla na pevné palivo, ktorý mali v pivnici. Zakúrili po prvýkrát. Len čo sa však začal šíriť dym, bolo jasné, že ide o vážny problém.

Kotolňu v pivničných priestoroch rýchlo zachvátili plamene. „Bol dosť veľký dym a strašne to smrdelo všetko vnútri tým dymom. No a ten oheň, keď som zbadala, tak to už som bola veľmi vystrašená, lebo som sa bála, lebo tam je vlastne kotol, že môže nejaký výbuch spraviť alebo niečo,“ opísala mama, ktorú prepadol obrovský strach a najmä stres.

Útek v poslednej chvíli

„Môj syn je záchranca a nadiktoval mi číslo na hasičov, lebo ja v tom strese som si nemohla spomenúť,“ priznala vďačne.

Rodina nezaváhala a utekala z domu len v tom, čo mala oblečené. „Ešte som bežala pre môjho dvojročného synčeka. No a babka je o dvoch paliciach, tak to dlhšie trvalo. Aj sa nadýchala toho dymu,“ povedala Miriama.

Šesťdesiatštyriročnú Oľgu, ktorá vdýchla splodiny zhorenia, museli previezť záchranári do nemocnice. „Bude v poriadku a vlastne sa to šťastne podarilo uhasiť. Nikomu sa nič nestalo. Sme živí a zdraví a ostatné sa dá do poriadku,“ dodala mama.

Prečítajte si tiež: Ukázal, že ani mladí nezabúdajú na seniorov. Chlapec z Nitry prejavil dobrotu, ktorú dnes vídame zriedka

