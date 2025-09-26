Stál tvárou v tvár smrti. Vladimír Repčík už 39 rokov žije lásku, ktorá prišla ako blesk z jasného neba - Dobré noviny
Dobré noviny
Stál tvárou v tvár smrti. Vladimír Repčík už 39 rokov žije lásku, ktorá prišla ako blesk z jasného neba
Stál tvárou v tvár smrti. Vladimír Repčík už 39 rokov žije lásku, ktorá prišla ako blesk z jasného neba

Vladimír Repčík v 1996 / S manželkou Saskiou.
Vladimír Repčík v 1996 / S manželkou Saskiou. — Foto: Reprofoto YouTube/Záznamy z VHS - TV Makríza - Televízne noviny, Facebook/Saskia Repcikova

Bývalý markizák sa so svojou manželkou prvý raz stretol na povinnej školskej brigáde.

Spolu s Andreou Vadkerti vdýchol život Televíznym novinám a istý čas sa takmer každý večer prihováral divákom po celom Slovensku. Bývalý moderátor a generálny riaditeľ Markízy Vladimír Repčík bol pred kamerami stálicou, no neskôr sa z verejného života úplne vytratil. Našiel pokoj po boku svojej dlhoročnej manželky a skúsenosti z mediálneho sveta dnes odovzdáva ďalším generáciám.

„Robím to, čo zvyčajne robia ľudia, keď odídu z aktívneho mediálneho života. Učím na škole, venujem sa pedagogickej činnosti a tak trošku aj charite,“ vysvetlil nedávno v relácii S Tribulom po horách, ktorú vysiela Televízia Markíza.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Teleráno (@telerano)

Ocitol sa zoči-voči smrti

Vo voľnom čase chodí rád do prírody, ktorú si počas pandémie covidu ešte viac zamiloval. Vo forme sa udržiava plávaním, bicyklovaním či hraním golfu a nešportuje preto, že musí, ale preto, že mu pohyb robí radosť. Vie totiž, že to nie je samozrejmosť a sám okúsil, aké to je, keď človeka zradí zdravie.

„Mal som embóliu. Ocitol som sa zrazu zoči-voči, dovolím si povedať, smrti. Keď má človek embóliu, je to kúsok niečoho v tvojich žilách, ktorý keď sa dostane do srdca, tak nastáva koniec,“ vysvetlil bývalý moderátor, ktorému lekári včas pomohli a on sa im to snaží oplácať osvetou.

Tajomstvo šťastného života

Je členom združenia, ktoré spája medikov, pacientov a všetkých tých, ktorí sa snažia prevenciou a vzdelávaním znížiť výskyt srdcovocievnych ochorení na Slovensku. Tajomstvom spokojného bytia je však podľa neho najmä láska a na tú mal šťastie.

