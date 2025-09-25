Spal na betóne a v zime hľadal aspoň kúsok tepla. Adam Cibuľa dostal šancu, ktorú už nemieni premrhať
Mať domov je základ, hovorí otvorene.
„Dúfam, že túto šancu využije, lebo už ich dostal až až,“ píšu fanúšikovia pod príspevok Vila Rozborila, ktorý sa vo svojej relácii V siedmom nebi rozhodol pomôcť kontroverznej osobe nášho športového sveta – Adamovi Cibuľovi. Päťnásobný majster Európy v kulturistike a 22-násobný majster Slovenska prežil posledné roky na ulici, niektoré medaily dal do záložne a na jedlo si zarábal žobraním. Ako teraz prezradil pre MY Novohrad, novú šancu chce využiť naplno.
Bol z neho iný človek
Bývalý kulturista otvorene hovorí, že jeho najväčším súperom v živote bol alkohol. Prvýkrát mal problémy v roku 1996, keď mal odcestovať na majstrovstvá sveta do Jordánska, kde patril medzi favoritov na titul majstra sveta. Z Hnúšte však nedorazil ani do Bratislavy. Cestou na autobus stretol kamarátov, s ktorými skončil v staničnom bufete. Za vynechaný šampionát dostal dištanc, dostal sa do finančných problémov a šampión v kulturistike sa musel presťahovať do rómskej osady, odkiaľ pochádzala jeho manželka.
Prečítajte si celý príbeh Adama Cibuľu:[avizo=https://www.dobrenoviny.sk/c/218194/cestou-na-majstrovstva-skoncil-v-krcme-adam-Cibuľa-dal-medaily-do-zalozne-no-prosi-o-novu-sancu|Cestou na majstrovstvá skončil v krčme. Adam Cibuľa dal medaily do záložne, no prosí o novú šancu]
Hoci o niekoľko rokov neskôr Adam dostal druhú šancu a podporu od sponzorov, opäť ich sklamal. „Keď si vypije, tak je z neho úplne iný človek. Bez zodpovednosti. Len aby sa nedostal tam, kde už raz bol,“ bál sa jeho tréner Dušan Ďubek, ktorý nevedel pochopiť Adamovu nezodpovednosť, hoci aj po päťdesiatke vedel porážať o polovicu mladších súperov.
Žobral na ulici
Po rozvode zostal Adam Cibuľa na ulici, kde si veľmi dobre uvedomoval, aké chyby v živote narobil. „Chodíte po meste, občas vám ľudia dajú jedno, dve eurá na stravu, potom si hľadáte miesto na prespatie. A na druhý deň to isté dookola. V zime je to najhoršie. Snažíte sa nájsť aspoň trochu tepla, no nie vždy sa to podarí. Keď je už človek unavený, tak sa vyspí aj na betóne,“ vysvetľoval v minulosti pre MY Novohrad kulturista, ktorý dostal od života ďalšiu šancu, hoci mnohí hovoria, že je zbytočná.