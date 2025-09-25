Spal na betóne a v zime hľadal aspoň kúsok tepla. Adam Cibuľa dostal šancu, ktorú už nemieni premrhať - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Spal na betóne a v zime hľadal aspoň kúsok tepla. Adam Cibuľa dostal šancu, ktorú už nemieni premrhať
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Michaela Kocianová so snúbencom.

Keď prvý raz uspela, zhodili ju zo schodov. Michaele Kocianovej zoslal pánboh veľkorysého milionára

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

V pätnástich ušla za láskou, vydala sa na pustej ulici. Tereza Nvotová nechce žiť tak, ako sa od nej očakáva

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

SLEDUJE NÁS 207 311 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Spal na betóne a v zime hľadal aspoň kúsok tepla. Adam Cibuľa dostal šancu, ktorú už nemieni premrhať

Adam Cibuľa a Vilo Rozboril.
Adam Cibuľa a Vilo Rozboril. — Foto: ARCHÍV SOŠM; Facebook - Vilo Rozboril

Mať domov je základ, hovorí otvorene.

„Dúfam, že túto šancu využije, lebo už ich dostal až až,“ píšu fanúšikovia pod príspevok Vila Rozborila, ktorý sa vo svojej relácii V siedmom nebi rozhodol pomôcť kontroverznej osobe nášho športového sveta – Adamovi Cibuľovi. Päťnásobný majster Európy v kulturistike a 22-násobný majster Slovenska prežil posledné roky na ulici, niektoré medaily dal do záložne a na jedlo si zarábal žobraním. Ako teraz prezradil pre MY Novohrad, novú šancu chce využiť naplno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Students Media Network (@romske_necelebrity)

Bol z neho iný človek

Bývalý kulturista otvorene hovorí, že jeho najväčším súperom v živote bol alkohol. Prvýkrát mal problémy v roku 1996, keď mal odcestovať na majstrovstvá sveta do Jordánska, kde patril medzi favoritov na titul majstra sveta. Z Hnúšte však nedorazil ani do Bratislavy. Cestou na autobus stretol kamarátov, s ktorými skončil v staničnom bufete. Za vynechaný šampionát dostal dištanc, dostal sa do finančných problémov a šampión v kulturistike sa musel presťahovať do rómskej osady, odkiaľ pochádzala jeho manželka.

Prečítajte si celý príbeh Adama Cibuľu:

[avizo=https://www.dobrenoviny.sk/c/218194/cestou-na-majstrovstva-skoncil-v-krcme-adam-Cibuľa-dal-medaily-do-zalozne-no-prosi-o-novu-sancu|Cestou na majstrovstvá skončil v krčme. Adam Cibuľa dal medaily do záložne, no prosí o novú šancu]

Hoci o niekoľko rokov neskôr Adam dostal druhú šancu a podporu od sponzorov, opäť ich sklamal. „Keď si vypije, tak je z neho úplne iný človek. Bez zodpovednosti. Len aby sa nedostal tam, kde už raz bol,“ bál sa jeho tréner Dušan Ďubek, ktorý nevedel pochopiť Adamovu nezodpovednosť, hoci aj po päťdesiatke vedel porážať o polovicu mladších súperov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa IRON-BODY (@ironbody.blog)

Žobral na ulici

Po rozvode zostal Adam Cibuľa na ulici, kde si veľmi dobre uvedomoval, aké chyby v živote narobil. „Chodíte po meste, občas vám ľudia dajú jedno, dve eurá na stravu, potom si hľadáte miesto na prespatie. A na druhý deň to isté dookola. V zime je to najhoršie. Snažíte sa nájsť aspoň trochu tepla, no nie vždy sa to podarí. Keď je už človek unavený, tak sa vyspí aj na betóne,“ vysvetľoval v minulosti pre MY Novohrad kulturista, ktorý dostal od života ďalšiu šancu, hoci mnohí hovoria, že je zbytočná.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.