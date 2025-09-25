Nebolo plánované, ale milujú ho. Najkrajšia žena sveta a jej miliardár dali svojmu dievčatku netradičné meno - Dobré noviny
Nebolo plánované, ale milujú ho. Najkrajšia žena sveta a jej miliardár dali svojmu dievčatku netradičné meno
Nebolo plánované, ale milujú ho. Najkrajšia žena sveta a jej miliardár dali svojmu dievčatku netradičné meno

Krystyna Pyszková je už mamou.
Krystyna Pyszková je už mamou. — Foto: Instagram @ krystyna_pyszko

Svoje tehotenstvo dlho tajila.

To, že nosí pod srdcom bábätko, dlho nik netušil. Krystyna Pyszková, ktorá sa vlani stala najkrajšou ženou sveta a po Taťáne Kuchařovej sa tak Česi mohli pochváliť už druhým titulom Miss World, odhalila svoje tehotenské bruško až na červenom koberci tohtoročného filmového festivalu v Karlových Varoch. Podľa portálu Super.cz je už z modelky novopečená mamička zdravého dievčatka, ktoré dostalo netradičné meno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Krystyna Pyszková (@krystyna_pyszko)

Neplánované, ale chcené

Bývalá Miss World svoje tehotenstvo držala niekoľko mesiacov v tajnosti a prezradila ho až na Filmovom festivale v Karlových Varoch, keď už bola v ôsmom mesiaci tehotenstva. „Jedna kapitola sa skončila, ďalšia sa začína,“ napísala vtedy Krystyna na sociálnej sieti k fotografiám s bruškom.

Češka Krystyna Pyszková sa stala Miss World.
Prečítajte si tiež: Je to jej splnený sen. Najkrajšou ženou sveta sa stala plavovláska od českých susedov Krystyna Pyszková

Najkrajšia žena sveta za rok 2024 si svoje súkromie prísne stráži, a tak podobne ako pri tehotenstve ani totožnosť jej životného partnera nebola doposiaľ objasnená. Už je však známe, že ide o realitného investora a miliardára Byrona Baciocchiho, ktorého modelka spoznala v Londýne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Krystyna Pyszková (@krystyna_pyszko)

Svoju lásku napokon obaja korunovali dieťatkom, na ktoré sa nesmierne tešili. „Bábätko nebolo plánované, ale to neznamená, že by nebolo chcené. Čoskoro privítame na svete dievčatko,“ prezradila ešte v lete s úsmevom Pyszková pre Blesk.

Silný a krásny okamih

