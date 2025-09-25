Dostávajú 400 eur mesačne navyše, ktoré môžu použiť na hocičo. Experiment zmenil život stovkám rodín
Stačilo pár stoviek mesačne.
Stúpajúce ceny, konsolidácia a nečakané výdavky dokážu zatriasť rodinným rozpočtom natoľko, že aj bežný nákup v potravinách sa stáva zdrojom stresu. Predstava, že by rodiny mali každý mesiac k dispozícii pravidelnú sumu navyše, znie ako nedosiahnuteľný luxus. Vedci sa však rozhodli zistiť, čo by sa stalo, keby ľudia necítili finančnú tieseň a mali istotu, že peniaze na základné potreby im nikdy nechýbajú.
Garantovaný príjem v praxi
Ako informuje Daily Mail, v americkom meste Boulder spustili pilotný program Elevate Boulder. Už dva roky tam úrady pravidelne vyplácajú 200 rodinám s nízkym príjmom mesačne 500 dolárov, čo je približne 425 eur. Ide o garantovaný príjem, ktorý nie je podmienený žiadnymi povinnosťami. Rodiny s ním môžu nakladať podľa vlastného uváženia – či už na jedlo, účty alebo iné potreby.
Po dvoch rokoch účastníci hovoria, že táto podpora im zásadne zmenila život. Jedna z respondentiek priznala, že si po prvýkrát mohla nakúpiť bez toho, aby musela z košíka vracať potraviny naspäť do regálu. Nešlo pritom o drahé položky, ale o bežné veci, ako sú jogurty či syry.
Iná matka si vďaka pomoci mohla dovoliť zaplatiť dieťaťu strojček na zuby, zabezpečiť mu zdravšiu stravu a zvládla aj nečakaný účet od veterinára. Jeden z účastníkov si dokonca splnil sen – kúpil si gitaru a začal sa venovať hudbe.