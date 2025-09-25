Dostávajú 400 eur mesačne navyše, ktoré môžu použiť na hocičo. Experiment zmenil život stovkám rodín - Dobré noviny
Dostávajú 400 eur mesačne navyše, ktoré môžu použiť na hocičo. Experiment zmenil život stovkám rodín
Dostávajú 400 eur mesačne navyše, ktoré môžu použiť na hocičo. Experiment zmenil život stovkám rodín

Stačilo pár stoviek mesačne.

Stúpajúce ceny, konsolidácia a nečakané výdavky dokážu zatriasť rodinným rozpočtom natoľko, že aj bežný nákup v potravinách sa stáva zdrojom stresu. Predstava, že by rodiny mali každý mesiac k dispozícii pravidelnú sumu navyše, znie ako nedosiahnuteľný luxus. Vedci sa však rozhodli zistiť, čo by sa stalo, keby ľudia necítili finančnú tieseň a mali istotu, že peniaze na základné potreby im nikdy nechýbajú.

Garantovaný príjem v praxi

Ako informuje Daily Mail, v americkom meste Boulder spustili pilotný program Elevate Boulder. Už dva roky tam úrady pravidelne vyplácajú 200 rodinám s nízkym príjmom mesačne 500 dolárov, čo je približne 425 eur. Ide o garantovaný príjem, ktorý nie je podmienený žiadnymi povinnosťami. Rodiny s ním môžu nakladať podľa vlastného uváženia – či už na jedlo, účty alebo iné potreby.

Foto: Freepik, @freepik

Po dvoch rokoch účastníci hovoria, že táto podpora im zásadne zmenila život. Jedna z respondentiek priznala, že si po prvýkrát mohla nakúpiť bez toho, aby musela z košíka vracať potraviny naspäť do regálu. Nešlo pritom o drahé položky, ale o bežné veci, ako sú jogurty či syry.

Iná matka si vďaka pomoci mohla dovoliť zaplatiť dieťaťu strojček na zuby, zabezpečiť mu zdravšiu stravu a zvládla aj nečakaný účet od veterinára. Jeden z účastníkov si dokonca splnil sen – kúpil si gitaru a začal sa venovať hudbe.

Podpora, ale aj kritické hlasy

