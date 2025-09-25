V záhrade vám možno rastie poklad. Ivana Gáborík z neho robí tinktúru, ktorá chráni pred chorobou - Dobré noviny
V záhrade vám možno rastie poklad. Ivana Gáborík z neho robí tinktúru, ktorá chráni pred chorobou
Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Michaela Kocianová so snúbencom.

Keď prvý raz uspela, zhodili ju zo schodov. Michaele Kocianovej zoslal pánboh veľkorysého milionára

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Krystyna Pyszková je už mamou.

Nebolo plánované, ale milujú ho. Najkrajšia žena sveta a jej miliardár dali svojmu dievčatku netradičné meno

Ilustračná fotografia.

V záhrade vám možno rastie poklad. Ivana Gáborík z neho robí tinktúru, ktorá chráni pred chorobou

Ivana Gáborík / Ilustračné foto.
Ivana Gáborík / Ilustračné foto. — Foto: Instagram/iversanns, Freepik/freepik

Tinktúru nezabudnite po vylúhovaní prefiltrovať.

Perilla je jednoročná bylinka s jemnou citrónovou chuťou. V Číne aj Indii sa tradične využíva v medicíne, keďže obsahuje esenciálne mastné kyseliny, ktoré podporujú znižovanie hladiny cholesterolu a pripisujú sa jej aj protialergické účinky. Nedá na ňu dopustiť ani bývalá tanečníčka Ivana Gáborík, ktorá z nej pripravuje špeciálnu tinktúru.

Táto rastlina je u nás pomerne náročná na pestovanie a v záhrade nevyrastie náhodou. Sama od seba sa tam môže objaviť len vtedy, ak semená vypadnú na pôdu a prežijú zimu, aby na jar vyklíčili. Začiatkom jesene ju však možno zbierať a využiť nielen v kuchyni, ale aj inými spôsobmi.

Foto: Wikimedia Commons/User:Dalgial

„Perilla je jednoročná bylina príbuzná mäte či bazalke. Prečo ju pestujem v záhrade? Pre jej účinky. Môže pomáhať zmierňovať alergické prejavy, posilňuje obranyschopnosť, zmierňuje nadúvanie, podporuje chuť do jedla a môže tlmiť zápaly dýchacích ciest aj pokožky,“ vysvetlila Ivana na svojom Instagrame a fanúšikom poradila, ako túto bylinku čo najlepšie zužitkovať.

Tinktúra Ivany Gáborík:

