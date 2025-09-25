V záhrade vám možno rastie poklad. Ivana Gáborík z neho robí tinktúru, ktorá chráni pred chorobou
Tinktúru nezabudnite po vylúhovaní prefiltrovať.
Perilla je jednoročná bylinka s jemnou citrónovou chuťou. V Číne aj Indii sa tradične využíva v medicíne, keďže obsahuje esenciálne mastné kyseliny, ktoré podporujú znižovanie hladiny cholesterolu a pripisujú sa jej aj protialergické účinky. Nedá na ňu dopustiť ani bývalá tanečníčka Ivana Gáborík, ktorá z nej pripravuje špeciálnu tinktúru.
Táto rastlina je u nás pomerne náročná na pestovanie a v záhrade nevyrastie náhodou. Sama od seba sa tam môže objaviť len vtedy, ak semená vypadnú na pôdu a prežijú zimu, aby na jar vyklíčili. Začiatkom jesene ju však možno zbierať a využiť nielen v kuchyni, ale aj inými spôsobmi.
„Perilla je jednoročná bylina príbuzná mäte či bazalke. Prečo ju pestujem v záhrade? Pre jej účinky. Môže pomáhať zmierňovať alergické prejavy, posilňuje obranyschopnosť, zmierňuje nadúvanie, podporuje chuť do jedla a môže tlmiť zápaly dýchacích ciest aj pokožky,“ vysvetlila Ivana na svojom Instagrame a fanúšikom poradila, ako túto bylinku čo najlepšie zužitkovať.