Nikdy ti nebudem verný, varoval ju. Rudolf Hrušínský mal vo svojej Eve 50 rokov anjela strážneho
Eva s Rudolfom sa zoznámili, keď mala len sedemnásť. Len štyri mesiace nato vystrojili svadbu.
Herectvo mali v krvi už jeho predkovia, so svojimi génmi a hereckou výbavou si teda ani nemohol zvoliť inú profesiu. Do sŕdc divákov sa zapísal ako filmový Švejk, doktor Meluzina, zamestnanec krematória Karl Kopfrfingle, komisár Maigret, riaditeľ z Obecnej školy či nepríjemný ošetrovateľ z filmu Dobří holubi se vracejí.
Rudolfa Hrušínského si však ľudia pamätajú nielen ako výnimočného herca, ale aj ako zásadového a slušného človeka. No ako to už býva, aj on mal svoje muchy a jeho manželka mala občas čo robiť, aby to s ním vydržala.
Narodil sa 17. októbra 1920 v Novom Etynku, čo je dnes Nová včelnice u Kamenice nad Lipou. Jeho vlastné meno bolo Rudolf Böhm, no keďže už jeho otec Rudolf, tiež herec, si zmenil meno na Hrušínský, toto meno prijal aj on. Mama Hermína pochádzala zo známeho hereckého rodu Červíčkov, ktorý vedie až k Ondřejovi Červíčkovi, ktorý hrával s Josefom Kajetánom Tylom.
V divadle od prvej sekundy
Už Rudolfov príchod na svet bol jedinečný, prvý nádych totiž urobil rovno v zákulisí za javiskom krátko po jednom z predstavení jeho mamy. Malý Rudolf disciplinovane počkal, kým sa skončí ďakovačka a spustí sa opona, dlhšie však už nie, uvádzajú v relácii Příběhy z kalendáře na vlnách Českého rozhlasu.
Na doskách, ktoré znamenajú svet, potom doslova vyrastal, pričom do predstavení ho obsadzovali už ako trojročného chlapca. Hral v nich však prevažne dievčatká, čo sa mu veľmi nepáčilo a ponižovalo ho to, a tak po jednom z nich dal všetkým jasne najavo, ako to je. Počas klaňačky si vyhrnul sukničku a suverénne divákom ukázal, čo pod ňou ukrýva.