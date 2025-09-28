Nikdy ti nebudem verný, varoval ju. Rudolf Hrušínský mal vo svojej Eve 50 rokov anjela strážneho - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Nikdy ti nebudem verný, varoval ju. Rudolf Hrušínský mal vo svojej Eve 50 rokov anjela strážneho
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

SLEDUJE NÁS 207 306 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Nikdy ti nebudem verný, varoval ju. Rudolf Hrušínský mal vo svojej Eve 50 rokov anjela strážneho

Rudolf Hrušínský vo filmoch Slavnosti sněženek a Barbora Havlsová
Rudolf Hrušínský vo filmoch Slavnosti sněženek a Barbora Havlsová — Foto: Filmové studio Barrandov, Nationalfilm

Eva s Rudolfom sa zoznámili, keď mala len sedemnásť. Len štyri mesiace nato vystrojili svadbu.

Herectvo mali v krvi už jeho predkovia, so svojimi génmi a hereckou výbavou si teda ani nemohol zvoliť inú profesiu. Do sŕdc divákov sa zapísal ako filmový Švejk, doktor Meluzina, zamestnanec krematória Karl Kopfrfingle, komisár Maigret, riaditeľ z Obecnej školy či nepríjemný ošetrovateľ z filmu Dobří holubi se vracejí. 

Rudolfa Hrušínského si však ľudia pamätajú nielen ako výnimočného herca, ale aj ako zásadového a slušného človeka. No ako to už býva, aj on mal svoje muchy a jeho manželka mala občas čo robiť, aby to s ním vydržala.

Rudolf Hrušínský ako ošetrovateľ v snímke Dobří holubi se vracejí.
Rudolf Hrušínský ako ošetrovateľ v snímke Dobří holubi se vracejí. Foto: Filmové studio Barrandov/Vladimír Souček

Narodil sa 17. októbra 1920 v Novom Etynku, čo je dnes Nová včelnice u Kamenice nad Lipou. Jeho vlastné meno bolo Rudolf Böhm, no keďže už jeho otec Rudolf, tiež herec, si zmenil meno na Hrušínský, toto meno prijal aj on. Mama Hermína pochádzala zo známeho hereckého rodu Červíčkov, ktorý vedie až k Ondřejovi Červíčkovi, ktorý hrával s Josefom Kajetánom Tylom.

V snímke Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše Pohádek (vľavo) a s Vlastimilom Brodským (napravo)
Prečítajte si tiež: Z pomsty sa vydala a dieťatko sa narodilo mŕtve. Jana Brejchová si s osudovým mužom udržala pekný vzťah

V divadle od prvej sekundy

Už Rudolfov príchod na svet bol jedinečný, prvý nádych totiž urobil rovno v zákulisí za javiskom krátko po jednom z predstavení jeho mamy. Malý Rudolf disciplinovane počkal, kým sa skončí ďakovačka a spustí sa opona, dlhšie však už nie, uvádzajú v relácii Příběhy z kalendáře na vlnách Českého rozhlasu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kristýna Hrušínská (@hrusinska)

Na doskách, ktoré znamenajú svet, potom doslova vyrastal, pričom do predstavení ho obsadzovali už ako trojročného chlapca. Hral v nich však prevažne dievčatká, čo sa mu veľmi nepáčilo a ponižovalo ho to, a tak po jednom z nich dal všetkým jasne najavo, ako to je. Počas klaňačky si vyhrnul sukničku a suverénne divákom ukázal, čo pod ňou ukrýva.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 5
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.