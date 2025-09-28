Ferrari nechala v garáži a žila z 20 eur. Milionárka Lenka si na týždeň vyskúšala, ako žijú ľudia z minima
V utajení spravila obrovské prekvapenie.
V garáži má Ferrari a Mercedes, no pred televíznymi kamerami si na týždeň vyskúšala, ako žijú ľudia odkázaní na minimum. Česká podnikateľka a milionárka Lenka Hlavatá prijala výzvu šou Milionář mezi námi, kde musela opustiť svoj komfort a dokázať, že dokáže prežiť aj s obmedzenými prostriedkami.
Dcéra samoživiteľky
Ako spomínala Lenka pre TV Prima v roku 2021, vyrastala v rodine samoživiteľky, no sama túžila po inom živote. Chcela byť manažérkou vo veľkej firme, cestovať a byť svojou vlastnou pani. Išla si tvrdo za svojím snom a vyplatilo sa to. Vyštudovala dve vysoké školy a vrhla sa do podnikania. S manželom založili poradenskú firmu Hlavatý & Partners Consulting Group, ktorá patrí medzi najúspešnejšie české poradenské skupiny.
Keď sa pred štyrmi rokmi dostala do projektu Milionář mezi námi, musela sa rozlúčiť so svojím luxusným vozovým parkom, ale aj kreditnými kartami. Na týždeň sa pred televíznymi kamerami stala dobrovoľníčkou a počas siedmich dní si mala poradiť iba s 500 českými korunami, teda zhruba 20 eurami. Hoci v súčasnosti počíta Lenka milióny, na časy, keď sama mala hlboko do vrecka, nikdy nezabudla.
Škrtla jednu nulu
„Toto obdobie zaberá prevažnú časť môjho života. Pochádzam z rozvedeného manželstva, mama ako samoživiteľka mala často na jedlo menej ako dvetisíc korún na mesiac pre tri osoby. Keď som prišla do Prahy na vysokú školu, mala som asi tritisíc mesačne na všetko vrátane internátu,“ zaspomínala si Hlavatá, ktorá vie, aké je to žiť na dlh. „Keď som prešla na súkromnú školu, aby som si urobila takzvaný double degree (Ing. + MBA), vzala som si na to desaťročnú študentskú pôžičku,“ opisovala Lenka, ktorá v rozhovore pre Primu vysvetlila, že v živote nič nedostala zadarmo. Zlom v jej živote prišiel, keď mala 28 rokov a pri pohovore sa jej opýtali, kde sa vidí o päť rokov.