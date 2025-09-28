Doba sa zmenila, zlodeji kradnú prekvapivé autá. Toto je 10 najkradnutejších modelov na Slovensku
Zlodeji už cielia na iné autá než kedysi.
Ešte pred desiatimi rokmi sa medzi najčastejšie kradnutými autami objavovali hlavne modely, ktoré sa dali rýchlo rozobrať a po dieloch z nich bol veľký dopyt. K najviac ohrozeným patrili napríklad Volkswagen Golf alebo Passat, no dnes sa karta obrátila. Zlodeji totiž cielia predovšetkým na moderné vozidlá vybavené sofistikovanými systémami.
Pozor na zamykanie na diaľku
Na čiernom trhu sú dnes podľa portálu Autoviny najčastejším cieľom SUV a hybridy, ktoré sa stali symbolom istého životného štýlu. Majú vodičovi uľahčiť život, dajú sa odomykať aj bez kľúča, sú vybavené asistenčnými systémami, no paradoxne práve tieto vymoženosti často zvyšujú riziko ich odcudzenia.
„Pri zamykaní na diaľku sa vizuálnym alebo zvukovým signálom uistite, že ste vozidlo naozaj zamkli. Zlodeji môžu signál rušiť alebo dešifrovať, aby auto ukradli,“ upozorňuje na svojom webe Združenie nemeckého poisťovníctva (GDV). Práve táto krajina totiž v Európe patrí k tým, v ktorých sa autá kradnú najviac.
Ako je to na Slovensku?
Minulý rok tam bolo odcudzených viac než 14-tisíc vozidiel, čo predstavuje priemerne takmer 40 áut denne. Podľa združenia síce oproti predchádzajúcemu roku nastal mierny, trojpercentný pokles, no problém je aj naďalej alarmujúci.
Najviac krádeží sa odohráva v hlavnom meste a zlodeji sa zameriavajú najmä na prémiové SUV a hybridy, ktoré dokážu rýchlo presunúť cez hranice do Poľska alebo ešte ďalej na východ. Ide hlavne o modely ako Toyota / Lexus NX (1. generácia), Chrysler Grand Cherokee (4. generácia) či Kia Stinger (1. generácia). Na Slovensku to však vyzerá trochu inak.