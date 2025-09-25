Vyhral som lotériu v sekcii manželiek, hovorí zamilovane. Títo slávni muži celý život ľúbia jednu ženu
Lásku našli rýchlo a vydržala im dodnes.
Hollywood je plný celebrít, ktoré milujú byť slobodné. Zároveň sa však nájde množstvo osobností, ktoré lásku našli rýchlo a vydržala im aj desiatky rokov – ako vravia niektoré z nich, v tomto ohľade vyhrali lotériu. Toto sú podľa portálu therichest.com slávni muži, ktorí celý život milujú jednu ženu.
4. Freddie Prinze Jr. a Sarah Michelle Gellar
Freddie Prinze Jr. a Sarah Michelle Gellar dokazujú, že počiatočná iskra môže trvať večne. Obaja sa stretli pri natáčaní hororu Viem, čo si robil minulé leto a neskôr si spolu zahrali aj vo filme Scooby-Doo. A hoci sa zoznámili v roku 1997 na začiatku svojej kariéry, začali spolu chodiť až v roku 2000.
Najprv boli niekoľko rokov dobrí priatelia. „Nakoniec sme boli dokonale vyvážení. Ale stalo sa to až po rokoch, keď sme si vybudovali pevný základ, a to je pravdepodobne hlavný dôvod, prečo sme vždy boli takí v pohode,“ uviedol v jednom z rozhovorov Freddie.
Manželmi sú už 23 rokov, stále spolu vychádzajú veľmi dobre a vychovávajú dve deti. Pri oslave ich 13. výročia herečka na sociálnej sieti napísala smerom k manželovi krásne vyznanie: „Milujem ťa nielen za to, čo si zo seba urobil, ale aj za to, čo robíš zo mňa.“
3. LeBron James a Savannah James
Americký basketbalista je všeobecne považovaný za jedného z najlepších hráčov NBA všetkých čias. Vďaka svojej dominancii a neuveriteľným schopnostiam ho prezývajú „Kráľ“. Avšak kráľom svojej manželky bol dávno predtým, ako ovládol najprestížnejšiu basketbalovú súťaž sveta.