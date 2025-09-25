Vyhral som lotériu v sekcii manželiek, hovorí zamilovane. Títo slávni muži celý život ľúbia jednu ženu - Dobré noviny
Vyhral som lotériu v sekcii manželiek, hovorí zamilovane. Títo slávni muži celý život ľúbia jednu ženu
Vyhral som lotériu v sekcii manželiek, hovorí zamilovane. Títo slávni muži celý život ľúbia jednu ženu

Tracy Pollan a Michael J. Fox / Freddie Prinze jr. a Sarah Michelle Gellar
Tracy Pollan a Michael J. Fox / Freddie Prinze jr. a Sarah Michelle Gellar — Foto: Wikipedia @Alan Light, Instagram @ sarahmgellar

Lásku našli rýchlo a vydržala im dodnes.

Hollywood je plný celebrít, ktoré milujú byť slobodné. Zároveň sa však nájde množstvo osobností, ktoré lásku našli rýchlo a vydržala im aj desiatky rokov – ako vravia niektoré z nich, v tomto ohľade vyhrali lotériu. Toto sú podľa portálu therichest.com slávni muži, ktorí celý život milujú jednu ženu.

4. Freddie Prinze Jr. a Sarah Michelle Gellar

Freddie Prinze Jr. a Sarah Michelle Gellar dokazujú, že počiatočná iskra môže trvať večne. Obaja sa stretli pri natáčaní hororu Viem, čo si robil minulé leto a neskôr si spolu zahrali aj vo filme Scooby-Doo. A hoci sa zoznámili v roku 1997 na začiatku svojej kariéry, začali spolu chodiť až v roku 2000.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Evan Ross Katz (@evanrosskatz)

Najprv boli niekoľko rokov dobrí priatelia. „Nakoniec sme boli dokonale vyvážení. Ale stalo sa to až po rokoch, keď sme si vybudovali pevný základ, a to je pravdepodobne hlavný dôvod, prečo sme vždy boli takí v pohode,uviedol v jednom z rozhovorov Freddie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sarah Michelle (@sarahmgellar)

Manželmi sú už 23 rokov, stále spolu vychádzajú veľmi dobre a vychovávajú dve deti. Pri oslave ich 13. výročia herečka na sociálnej sieti napísala smerom k manželovi krásne vyznanie: „Milujem ťa nielen za to, čo si zo seba urobil, ale aj za to, čo robíš zo mňa.“

3. LeBron James a Savannah James

Americký basketbalista je všeobecne považovaný za jedného z najlepších hráčov NBA všetkých čias. Vďaka svojej dominancii a neuveriteľným schopnostiam ho prezývajú „Kráľ“. Avšak kráľom svojej manželky bol dávno predtým, ako ovládol najprestížnejšiu basketbalovú súťaž sveta.

