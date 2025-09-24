Sladký poklad našich predkov zaujal aj zahraničných gurmánov. Slovenskú dobrotu zaradili medzi elitu
Recept, ktorý prežil celé generácie, sa ocitol v prestížnom rebríčku.
Naši starí rodičia zrejme ani len netušili, že sa ich tradičné recepty jedného dňa dostanú do rebríčkov, ktoré sleduje celý svet. Tentoraz si populárny cestovateľský portál TasteAtlas posvietil na „najobľúbenejšie európske pouličné sladkosti“ a hoci v rebríčku figurujú desiatky pokrmov vrátane svetoznámych francúzskych palaciniek Crêpes či španielskych Churros, zahanbiť sa nenechali ani tie slovenské. Pozrite sa, ako dopadli.
Za zoznamom stojí portál TasteAtlas, ktorý už roky zhromažďuje recepty, hodnotenia potravinových kritikov aj tipy od cestovateľov. Práve oni tvoria pestrú databázu chutí a odhaľujú, ktoré jedlá majú šancu osloviť ľudí bez ohľadu na hranice či kultúru.
Pozrite si jeho zoznam najobľúbenejších pouličných maškŕt:
1. Pastel de nata
Prvé miesto v rebríčku si uchmatol Pastel de nata, pochutina z Portugalska. Ide o vaječný pudingový koláč, ktorý je populárny po celom svete. „Pre najlepší výsledok by náplň nemala byť príliš sladká a nemala by mať príchuť citrónu ani vanilky. Namiesto toho by mali byť koláče posypané škoricou a ideálne podávané so šálkou kávy," píše Taste Atlas.
2. Crêpes
Na druhom mieste skončili svetoznáme francúzske palacinky, známe aj ako Crêpes. „Tieto tenké palacinky sa vyrábajú z pšeničnej múky a majú pôvod vo francúzskom regióne Bretónsko. Hoci sú palacinky francúzskou základňou a národným jedlom, sú také obľúbené, že sa rozšírili po celom svete od prelomu 20. storočia, keď sa biela pšeničná múka stala cenovo dostupnou,“ opisuje Taste Atlas.
3. Sweet crêpes (Crêpes sucrées)
Bronzová priečka patrí tzv. sladké Crêpes, teda tenučkým francúzskym palacinkám, ktoré si svet zamiloval v nespočetných podobách. Vyrábajú sa z jednoduchého cesta z múky, mlieka a vajec pričom sa podávajú s najrôznejšími sladkými plnkami a polevami – od ovocia a džemov, cez šľahačku, až po čokoládovú nátierku či javorový sirup.
Slovenský úspech
Hoci v rebríčku figurujú desiatky pokrmov z celej Európy, vrátane talianských Cannoli, španielskych Churros či bruselských vaflí, zahanbiť sa nedalo ani Slovensko.