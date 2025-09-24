Sladký poklad našich predkov zaujal aj zahraničných gurmánov. Slovenskú dobrotu zaradili medzi elitu - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Sladký poklad našich predkov zaujal aj zahraničných gurmánov. Slovenskú dobrotu zaradili medzi elitu
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Kde je maminka? mrnkali deti po manželkinej náhlej smrti. Dušan Kaprálik pri Silvii pochopil, že život je dar

V pätnástich ušla za láskou, vydala sa na pustej ulici. Tereza Nvotová nechce žiť tak, ako sa od nej očakáva

Claudia Cardinale / Film Cartouche

S mocným mužom podpísala zmluvu, pre ktorú prišla o syna. Claudiu Cardinale to mrzelo do konca života

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Gabriela Marcinková / Miňo Kereš

Pri rozvode cítila zmierenie aj výčitky. Gabika Marcinková našla šťastie po boku Miňa, ktorý prináša mier

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračná fotografia.

Ukázal, že ani mladí nezabúdajú na seniorov. Chlapec z Nitry prejavil dobrotu, ktorú dnes vídame zriedka

SLEDUJE NÁS 207 315 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Sladký poklad našich predkov zaujal aj zahraničných gurmánov. Slovenskú dobrotu zaradili medzi elitu

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5 / Google Maps

Recept, ktorý prežil celé generácie, sa ocitol v prestížnom rebríčku.

Naši starí rodičia zrejme ani len netušili, že sa ich tradičné recepty jedného dňa dostanú do rebríčkov, ktoré sleduje celý svet. Tentoraz si populárny cestovateľský portál TasteAtlas posvietil na „najobľúbenejšie európske pouličné sladkosti“ a hoci v rebríčku figurujú desiatky pokrmov vrátane svetoznámych francúzskych palaciniek Crêpes či španielskych Churros, zahanbiť sa nenechali ani tie slovenské. Pozrite sa, ako dopadli.

Za zoznamom stojí portál TasteAtlas, ktorý už roky zhromažďuje recepty, hodnotenia potravinových kritikov aj tipy od cestovateľov. Práve oni tvoria pestrú databázu chutí a odhaľujú, ktoré jedlá majú šancu osloviť ľudí bez ohľadu na hranice či kultúru.

Pozrite si jeho zoznam najobľúbenejších pouličných maškŕt:

1. Pastel de nata

Prvé miesto v rebríčku si uchmatol Pastel de nata, pochutina z Portugalska. Ide o vaječný pudingový koláč, ktorý je populárny po celom svete. „Pre najlepší výsledok by náplň nemala byť príliš sladká a nemala by mať príchuť citrónu ani vanilky. Namiesto toho by mali byť koláče posypané škoricou a ideálne podávané so šálkou kávy," píše Taste Atlas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Bruna Ferreira (@embarquepontonet)

2. Crêpes

Na druhom mieste skončili svetoznáme francúzske palacinky, známe aj ako Crêpes„Tieto tenké palacinky sa vyrábajú z pšeničnej múky a majú pôvod vo francúzskom regióne Bretónsko. Hoci sú palacinky francúzskou základňou a národným jedlom, sú také obľúbené, že sa rozšírili po celom svete od prelomu 20. storočia, keď sa biela pšeničná múka stala cenovo dostupnou,“ opisuje Taste Atlas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Fréderic.D - Recettes - Conseils - Astuces (@latelier_de_fred10)

3. Sweet crêpes (Crêpes sucrées)

Bronzová priečka patrí tzv. sladké Crêpes, teda tenučkým francúzskym palacinkám, ktoré si svet zamiloval v nespočetných podobách. Vyrábajú sa z jednoduchého cesta z múky, mlieka a vajec pričom sa podávajú s najrôznejšími sladkými plnkami a polevami – od ovocia a džemov, cez šľahačku, až po čokoládovú nátierku či javorový sirup.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Chez Lizeth Creperie (@chezlizeth.creperie)

Slovenský úspech

Hoci v rebríčku figurujú desiatky pokrmov z celej Európy, vrátane talianských Cannoli, španielskych Churros či bruselských vaflí, zahanbiť sa nedalo ani Slovensko.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.