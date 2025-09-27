Renomovaný neurovedec: Jeden druh ovocia môže fungovať lepšie ako tabletky na spanie. Je bežne dostupné - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Renomovaný neurovedec: Jeden druh ovocia môže fungovať lepšie ako tabletky na spanie. Je bežne dostupné
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

SLEDUJE NÁS 207 305 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Renomovaný neurovedec: Jeden druh ovocia môže fungovať lepšie ako tabletky na spanie. Je bežne dostupné

Neurovedec Robert W.B. Love / Ilustračná fotografia
Neurovedec Robert W.B. Love / Ilustračná fotografia — Foto: YouTube - @dr.robertlove7856; TASR

Výskumy ukazujú jasné výsledky.

Kvalitný spánok nemá podľa prieskumov ani polovica Slovákov. Najčastejším problémom je nočné budenie a ranná únava, ktorú ľudia cítia napriek tomu, že spánku venujú dostatok času. Kvalite spánku sa na sociálnych sieťach začal venovať aj špičkový neurovedec z Texaskej Univerzity Robert Love, ktorý na TikToku prezradil, že jeden druh bežne dostupného ovocia môže byť lepší ako tabletky na spanie.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=122107443248233917&set=pb.61557017530533.-2207520000&type=3

Dva kusy hodinu pred spaním

Neurovedec odkazuje na výskumy, ktoré dokazujú, že ak človek zje jedno až dve kivi približne dve hodiny pred spaním, výrazne to zlepší váš spánok. „Je však naozaj dôležité neprejesť sa,“ vysvetlil Robert Love a dodáva, že najnovšia štúdia z roku 2023 vykonaná počas štyroch týždňoch na športovcoch dokázala jasné výsledky. Účastníkom sa výrazne zlepšila kvalitu spánku, predĺžila sa im celková dĺžku spánku, znížil sa počet prebúdzaní a skrátil sa čas, ktorý potrebovali na zaspanie.

Expertka na spánok Sophie Bostocková / Animácia ženy, ktorá mala celý život málo spánku
Prečítajte si tiež: Odborníčka na spánok varuje: Toto sa stane s vaším telom, ak budete spať iba šesť hodín denne

Ako uviedol Robert Love s odkazom na ďalšieho experta na spánok Michaela Breusa, kivi podporuje kvalitu spánku vďaka vysokému obsahu antioxidantov a serotonínu, čo je hormón, ktorý ovplyvňuje cyklus spánku a bdenia.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/871687684942938

Ďalšie potraviny

„Serotonín, hormón, ktorý funguje aj ako neurotransmiter, sa podieľa na širokom spektre fyziologických procesov: má tráviace a kardiovaskulárne funkcie, pomáha pri učení a pamäti a pomáha regulovať chuť do jedla a náladu. Nedostatok serotonínu je už dlho spájaný s depresiou a poruchami nálady,“ vysvetlil Michael Breus na webe Sleep Doctor a dodáva, že kivi nie je jediná potravina, ktorá môže zlepšiť kvalitu spánku.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.