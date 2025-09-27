Renomovaný neurovedec: Jeden druh ovocia môže fungovať lepšie ako tabletky na spanie. Je bežne dostupné
Výskumy ukazujú jasné výsledky.
Kvalitný spánok nemá podľa prieskumov ani polovica Slovákov. Najčastejším problémom je nočné budenie a ranná únava, ktorú ľudia cítia napriek tomu, že spánku venujú dostatok času. Kvalite spánku sa na sociálnych sieťach začal venovať aj špičkový neurovedec z Texaskej Univerzity Robert Love, ktorý na TikToku prezradil, že jeden druh bežne dostupného ovocia môže byť lepší ako tabletky na spanie.
Dva kusy hodinu pred spaním
Neurovedec odkazuje na výskumy, ktoré dokazujú, že ak človek zje jedno až dve kivi približne dve hodiny pred spaním, výrazne to zlepší váš spánok. „Je však naozaj dôležité neprejesť sa,“ vysvetlil Robert Love a dodáva, že najnovšia štúdia z roku 2023 vykonaná počas štyroch týždňoch na športovcoch dokázala jasné výsledky. Účastníkom sa výrazne zlepšila kvalitu spánku, predĺžila sa im celková dĺžku spánku, znížil sa počet prebúdzaní a skrátil sa čas, ktorý potrebovali na zaspanie.
Ako uviedol Robert Love s odkazom na ďalšieho experta na spánok Michaela Breusa, kivi podporuje kvalitu spánku vďaka vysokému obsahu antioxidantov a serotonínu, čo je hormón, ktorý ovplyvňuje cyklus spánku a bdenia.
Ďalšie potraviny
„Serotonín, hormón, ktorý funguje aj ako neurotransmiter, sa podieľa na širokom spektre fyziologických procesov: má tráviace a kardiovaskulárne funkcie, pomáha pri učení a pamäti a pomáha regulovať chuť do jedla a náladu. Nedostatok serotonínu je už dlho spájaný s depresiou a poruchami nálady,“ vysvetlil Michael Breus na webe Sleep Doctor a dodáva, že kivi nie je jediná potravina, ktorá môže zlepšiť kvalitu spánku.