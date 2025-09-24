Lekári jej mame radili potrat. Briel sa narodila bez končatín, no dnes je inšpiráciou pre milióny ľudí - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Lekári jej mame radili potrat. Briel sa narodila bez končatín, no dnes je inšpiráciou pre milióny ľudí
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Kde je maminka? mrnkali deti po manželkinej náhlej smrti. Dušan Kaprálik pri Silvii pochopil, že život je dar

V pätnástich ušla za láskou, vydala sa na pustej ulici. Tereza Nvotová nechce žiť tak, ako sa od nej očakáva

Claudia Cardinale / Film Cartouche

S mocným mužom podpísala zmluvu, pre ktorú prišla o syna. Claudiu Cardinale to mrzelo do konca života

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Gabriela Marcinková / Miňo Kereš

Pri rozvode cítila zmierenie aj výčitky. Gabika Marcinková našla šťastie po boku Miňa, ktorý prináša mier

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračná fotografia.

Ukázal, že ani mladí nezabúdajú na seniorov. Chlapec z Nitry prejavil dobrotu, ktorú dnes vídame zriedka

SLEDUJE NÁS 207 315 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Lekári jej mame radili potrat. Briel sa narodila bez končatín, no dnes je inšpiráciou pre milióny ľudí

— Foto: Instagram @no_limbs_

Briel ukazuje, že aj inakosť je dar.

Predtým, ako sa narodila, lekári jej matke radili potrat. Briel totiž mala na svet prísť bez rúk aj nôh. Jej mama však urobila rozhodnutie, ktoré zmenilo život nielen jej dcéry, ale aj mnohých ľudí, ktorí sa dnes inšpirujú jej príbehom.

Odvaha a vďačnosť

Briel Adamsová má 26 rokov, je influencerkou a vizážistkou, ktorá dokazuje, že aj s hendikepom sa dá žiť naplno. „Vždy som chcela byť inšpiráciou pre druhých a som nesmierne šťastná, že sa mi to nakoniec podarilo. Všetko sa dá nejako riešiť a žiť môžete aj bez nôh a rúk. Mám okolo seba úžasných ľudí vrátane môjho muža a ďakujem každý deň za to, že môžem byť na svete,“ cituje mladú ženu iDnes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Briel Adams Wheatley (@no_limbs_)

Aj keď ju ľudia často ľutujú, sama tvrdí, že o to nestojí. „Ja som sa tak narodila, nepoznám nič iné. Takže som šťastná taká, aká som,“ dodala vo videu na svojom YouTube kanáli.

Láska, ale aj vytúžená rodina

Napriek náročnému osudu je Briel maximálne sebestačná. Sama sa dokáže nalíčiť, učesať či pripraviť jedlo. Miluje módu, kozmetiku a šoubiznis, pričom na sociálnych sieťach ju sledujú milióny ľudí. Veľkou oporou je jej manžel, ktorý čelí aj nenávistným komentárom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Briel Adams Wheatley (@no_limbs_)

„Vždy bol na mojej strane. Ľudia ho nazývajú všelijako. Ja som vďačná za to, ako veľmi mi každý deň prejavuje lásku. Je to skvelý človek,“ nešetrila chválou.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.