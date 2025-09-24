Lekári jej mame radili potrat. Briel sa narodila bez končatín, no dnes je inšpiráciou pre milióny ľudí
Briel ukazuje, že aj inakosť je dar.
Predtým, ako sa narodila, lekári jej matke radili potrat. Briel totiž mala na svet prísť bez rúk aj nôh. Jej mama však urobila rozhodnutie, ktoré zmenilo život nielen jej dcéry, ale aj mnohých ľudí, ktorí sa dnes inšpirujú jej príbehom.
Odvaha a vďačnosť
Briel Adamsová má 26 rokov, je influencerkou a vizážistkou, ktorá dokazuje, že aj s hendikepom sa dá žiť naplno. „Vždy som chcela byť inšpiráciou pre druhých a som nesmierne šťastná, že sa mi to nakoniec podarilo. Všetko sa dá nejako riešiť a žiť môžete aj bez nôh a rúk. Mám okolo seba úžasných ľudí vrátane môjho muža a ďakujem každý deň za to, že môžem byť na svete,“ cituje mladú ženu iDnes.
Aj keď ju ľudia často ľutujú, sama tvrdí, že o to nestojí. „Ja som sa tak narodila, nepoznám nič iné. Takže som šťastná taká, aká som,“ dodala vo videu na svojom YouTube kanáli.
Láska, ale aj vytúžená rodina
Napriek náročnému osudu je Briel maximálne sebestačná. Sama sa dokáže nalíčiť, učesať či pripraviť jedlo. Miluje módu, kozmetiku a šoubiznis, pričom na sociálnych sieťach ju sledujú milióny ľudí. Veľkou oporou je jej manžel, ktorý čelí aj nenávistným komentárom.
„Vždy bol na mojej strane. Ľudia ho nazývajú všelijako. Ja som vďačná za to, ako veľmi mi každý deň prejavuje lásku. Je to skvelý človek,“ nešetrila chválou.