Ulahodia vašim očiam, ale škodia duši. Toto sú rastliny, ktoré môžu narúšať harmóniu domova
Vaša obľúbená rastlina môže byť „vysávačom“ dobrej energie.
Milujete rastliny a veríte, že práve vďaka nim je váš domov útulnejší? Možno je čas prehodnotiť ich výber. Hoci väčšina izbových rastlín skrášľuje priestor a zlepšuje kvalitu vzduchu, ako informuje magazín The Times of India, niektoré z nich môžu podľa starých učení negatívne ovplyvňovať energiu vo vašom dome.
Tradičné učenie
Možno práve tie, ktoré ste si s láskou doniesli domov, spôsobujú, že sa cítite unavený, podráždený alebo sa vám v živote nedarí tak, ako by ste chceli. Podľa tradičného indického učenia Vastu môžu niektoré rastliny podporovať harmóniu a šťastie, zatiaľ čo iné môžu narúšať pokoj a spôsobovať stagnáciu.
Samozrejme, nie každý verí v energiu rastlín. No ak si všimnete vyššie vymenované znaky, možno nie je na škodu zamyslieť sa, či váš zelený kútik podporuje pohodu – alebo naopak, odčerpáva energiu.
Rastliny, ktoré môžu ovplyvňovať atmosféru domova
Tamarind indický
Liečivé plody tamarindu sú síce cenné, no v tradičnom učení sa rastlina spája s ťažkou energiou, smútkom a stagnáciou. Hovorí sa, že jeho prítomnosť môže do priestoru prinášať nepokoj a dokonca aj finančné prekážky.