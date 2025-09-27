Ulahodia vašim očiam, ale škodia duši. Toto sú rastliny, ktoré môžu narúšať harmóniu domova - Dobré noviny
Dobré noviny
Ulahodia vašim očiam, ale škodia duši. Toto sú rastliny, ktoré môžu narúšať harmóniu domova
Ilustračná fotografia.

Ulahodia vašim očiam, ale škodia duši. Toto sú rastliny, ktoré môžu narúšať harmóniu domova

Ilustračné foto
Ilustračné foto — Foto: Freepik/freepik, stockking

Vaša obľúbená rastlina môže byť „vysávačom“ dobrej energie.

Milujete rastliny a veríte, že práve vďaka nim je váš domov útulnejší? Možno je čas prehodnotiť ich výber. Hoci väčšina izbových rastlín skrášľuje priestor a zlepšuje kvalitu vzduchu, ako informuje magazín The Times of India, niektoré z nich môžu podľa starých učení negatívne ovplyvňovať energiu vo vašom dome.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Liana S

Tradičné učenie

Možno práve tie, ktoré ste si s láskou doniesli domov, spôsobujú, že sa cítite unavený, podráždený alebo sa vám v živote nedarí tak, ako by ste chceli. Podľa tradičného indického učenia Vastu môžu niektoré rastliny podporovať harmóniu a šťastie, zatiaľ čo iné môžu narúšať pokoj a spôsobovať stagnáciu.

Prečítajte si tiež: Bylinková MAPA Slovenska: Pozrite sa, kde vo vašom okolí nájdete voňavé, chutné a liečivé rastliny

Samozrejme, nie každý verí v energiu rastlín. No ak si všimnete vyššie vymenované znaky, možno nie je na škodu zamyslieť sa, či váš zelený kútik podporuje pohodu – alebo naopak, odčerpáva energiu.

Rastliny, ktoré môžu ovplyvňovať atmosféru domova

Tamarind indický

Liečivé plody tamarindu sú síce cenné, no v tradičnom učení sa rastlina spája s ťažkou energiou, smútkom a stagnáciou. Hovorí sa, že jeho prítomnosť môže do priestoru prinášať nepokoj a dokonca aj finančné prekážky.

