Omylom spravil inú prílohu, ktorá je perfektná. Záhorácke závitky od Pepu z MesterChefa musíte ochutnať
Z núdze pripravil inú prílohu, než býva zvykom, a milo ho to prekvapilo.
Už v MasterChefovi vynikal v príprave mäsitých a tradičných pokrmov. V tímových výzvach sa kapitáni o neho bili, keď mali variť poctivé „chlapské“ jedlá a on sa dodnes netají tým, že práve takéto pochúťky má najradšej. Pepa Nemrava síce obľúbenú kulinársku súťaž nevyhral, no zmenila mu život. Jedlu sa totiž môže venovať oveľa viac ako kedykoľvek predtým.
Objavil niečo nové
„Najlepšie z celej šou bolo priateľstvo. Natáčanie som si užíval, je o varení, ktoré milujem, zažil som tam veľa zábavy. Skôr bolo pre mňa ťažké skĺbiť to s rodinným životom a s prácou. Čo sa týka MasterChefa, spomínam naňho len v dobrom,“ opísal pre Život v Česku zručný kuchár, ktorému sa v relácii podarilo prebojovať až do TOP 5.
Vyučený stavebný inžinier už odvtedy stihol napísať kuchársku knihu a svoje overené recepty zdieľa aj na sociálnych sieťach, kde pravidelne žnú veľký úspech. Inak to nebolo ani v prípade záhoráckych závitkov - tradičnej pochúťky, ktorú si mnohí určite pamätajú z detstva.
„V týždni som robil túto dobrotu a aj keď sú k nej klasicky najvhodnejšou prílohou zemiaky, urobil som ryžu s hráškom a mrkvou. Holt, keď nie sú doma zemiaky, tak je aj ryža dobrá. Popravde som ale zistil, že táto kombinácia nie je vôbec zlá a asi je to aj diétnejšie,“ poradil Pepa svojim fanúšikom na Instagrame.