Omylom spravil inú prílohu, ktorá je perfektná. Záhorácke závitky od Pepu z MesterChefa musíte ochutnať - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Omylom spravil inú prílohu, ktorá je perfektná. Záhorácke závitky od Pepu z MesterChefa musíte ochutnať
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Dagmar Sanitrová a Pavol Mikulík - Ako sa husár učiteľom stal / Dagmar Sanitrová v seriáli Naši

Lekári hovorili, že sa nedožije rána. Herečku Dagmar Sanitrovú zachránil až zážitok medzi nebom a zemou

Lenka Ježová.

Keď odišla od násilníka, celé to preplakala. Lenka Ježová má vedľa seba muža, ktorý ju chráni

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

SLEDUJE NÁS 207 305 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Omylom spravil inú prílohu, ktorá je perfektná. Záhorácke závitky od Pepu z MesterChefa musíte ochutnať

Pepa počas natáčania MasterChefa spolu s dcérami / Záhorácky závitok.
Pepa počas natáčania MasterChefa spolu s dcérami / Záhorácky závitok. — Foto: Instagram/pepanemrava

Z núdze pripravil inú prílohu, než býva zvykom, a milo ho to prekvapilo.

Už v MasterChefovi vynikal v príprave mäsitých a tradičných pokrmov. V tímových výzvach sa kapitáni o neho bili, keď mali variť poctivé „chlapské“ jedlá a on sa dodnes netají tým, že práve takéto pochúťky má najradšej. Pepa Nemrava síce obľúbenú kulinársku súťaž nevyhral, no zmenila mu život. Jedlu sa totiž môže venovať oveľa viac ako kedykoľvek predtým.

Objavil niečo nové

„Najlepšie z celej šou bolo priateľstvo. Natáčanie som si užíval, je o varení, ktoré milujem, zažil som tam veľa zábavy. Skôr bolo pre mňa ťažké skĺbiť to s rodinným životom a s prácou. Čo sa týka MasterChefa, spomínam naňho len v dobrom,“ opísal pre Život v Česku zručný kuchár, ktorému sa v relácii podarilo prebojovať až do TOP 5.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Pepa Nemrava (@pepanemrava)

Vyučený stavebný inžinier už odvtedy stihol napísať kuchársku knihu a svoje overené recepty zdieľa aj na sociálnych sieťach, kde pravidelne žnú veľký úspech. Inak to nebolo ani v prípade záhoráckych závitkov - tradičnej pochúťky, ktorú si mnohí určite pamätajú z detstva.

„V týždni som robil túto dobrotu a aj keď sú k nej klasicky najvhodnejšou prílohou zemiaky, urobil som ryžu s hráškom a mrkvou. Holt, keď nie sú doma zemiaky, tak je aj ryža dobrá. Popravde som ale zistil, že táto kombinácia nie je vôbec zlá a asi je to aj diétnejšie,“ poradil Pepa svojim fanúšikom na Instagrame.

Záhorácky závitok à la Pepa:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.