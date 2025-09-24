Keď prvý raz uspela, zhodili ju zo schodov. Michaele Kocianovej zoslal pánboh veľkorysého milionára - Dobré noviny
Keď prvý raz uspela, zhodili ju zo schodov. Michaele Kocianovej zoslal pánboh veľkorysého milionára
Keď prvý raz uspela, zhodili ju zo schodov. Michaele Kocianovej zoslal pánboh veľkorysého milionára

Michaela Kocianová so snúbencom.
Michaela Kocianová so snúbencom. — Foto: Instagram - @michaelakocianova

Vo vzťahu sa riadi jedným heslom.

„Nosila som domov päťky, bila sa a dostávala zaracha. Ale na čiernu ovcu rodiny som to dotiahla celkom ďaleko,“ smiala sa Michaela Kocianová, ktorá dnes žiari na svetových mólach a patrí medzi najúspešnejšie slovenské modelky. Cesta k sláve však nebola vôbec jednoduchá – nepodporovala ju ani mama, ktorá mala o jej živote úplne iné predstavy. Z outsiderky sa nakoniec aj tak stala hviezda a snúbenica britského multimilionára, ktorého jej vraj zoslal samotný pánboh.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Michaela Kocianova (@michaelakocianova)

Naša Miša?

Už ako tínedžerka mala štíhlu postavu, osí driek, dlhé nohy a netypické črty tváre, ktoré predurčovali jej hviezdnu kariéru. „Mnohí si pritom mysleli, že mám poruchy príjmu potravy,“ spomínala v relácii Trochu inak s Adelou Michaela Kociánová, ktorú objavil známy modelingový expert Saša Jány. Keď sa úplnou náhodou ukázala na castingu Elite Model Look v Trenčíne, už vtedy vedel, že toto 15-ročné dievča sa raz zaradí medzi skutočnú elitu. Do poznámky si hneď napísal „semifinále“

Šaša Jány.
Prečítajte si tiež: Po kauze s heroínom sa dotkol dna. Saša Jány vie, že Slovenkám v kráse konkuruje iba jedna krajina

„Po škole som si išla kupovať rifle a dodnes si pamätám, ako Saša sedel v tom obchode. Boli sme tam tri a netušili sme, že práve Saša tam robil kasting,“ vravela vo FunRadiu Michaela, ktorá sa s kamarátkami prihlásila do súťaže a neskôr na to aj zabudla. Keď ju ale o mesiac neskôr doma privítala nahnevaná mamina, spomenula si. „Čo sa týka modelingu, moja mama nebola vôbec môj veľký fanúšik,“ spomínala si. Na semifinále išla nakoniec s otcom, no ani jeho reakcia nebola o nie lepšia. Keď sa dozvedel, že Michaela postúpila až do finále, reagoval nechápavo: „Naša Miša?“

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=10159943726369166&set=a.430454829165

Zhodili ju zo schodov

„Moji rodičia teda vo mňa verili,“ smiala sa modelka, ktorá nakoniec skončila na druhom mieste, no aj tak si získala srdce jednej agentky, ktorá ju dostala až do svetového finále. Jej úspech vtedy mnohí nevedeli preglgnúť. „Ja som bola na intráku a zhodili ma zo schodov nejaké dievčatá, ktoré to nezvládli. Vtedy som volala otcovi s plačom,“ spomínala na náročné obdobie.

