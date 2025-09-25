Prvý školský deň im vzal mamu. Rodina z Oravy zostala zo dňa na deň bez opory a potrebuje kúsok istoty
Namiesto úsmevov prišiel plač.
Prvý školský deň mal byť pre rodinu z Oravy začiatkom nového obdobia. Namiesto úsmevov a radosti však priniesol obrovskú bolesť. Štyri deti a ich otec Jozef v ten deň stratili to najcennejšie – milovanú mamu.
Zostalo len prázdne miesto
Mamička, ktorá bola ich oporou, sa po hospitalizácii s pneumotoraxom a následným ťažkým zápalom pľúc už domov nevrátila. „Jej odchod zanechal prázdne miesto doma a otvoril množstvo otázok, s ktorými teraz musí manžel Jozef zostať sám,“ hovoria pre portál Donio ich najbližší.
Otec tak bez varovania zostal sám na domácnosť, prácu, hypotéku aj štyri deti – Dominiku, Lukáška, Matúška a Anetku. Najstaršia Dominika je študentkou vysokej školy, no teraz uvažuje, že štúdium preruší, aby pomáhala v domácnosti a starala sa o najmladšiu sestru.
Doprajme rodine kúsok istoty
Anetka je totiž ťažko zdravotne znevýhodnená, ležiaca a potrebuje neustálu starostlivosť. „Najväčšia obava je, aby Dominika či jej otec nemuseli obetovať všetko a aj naďalej dokázali zabezpečiť základné potreby rodiny,“ dodávajú blízki.