Vy tu čo robíte, pýtali sa ho na prijímačkách. Známemu mladíkovi zmenila život obyčajná letná brigáda
Mal šťastie, niekto si totiž všimol jeho talent.
V škôlke si jedna z učiteliek všimla, že sa chlapec z fotografie medzi ostatnými deťmi nudí a rodičom preto navrhla, aby nastúpil do školy už ako päťročný. Maturoval v sedemnástich a hoci sa narodil do právnickej rodiny, túžil študovať herectvo. Komisii z prijímacích skúšok na Vysokej škole múzických umení sa však zdal primladý a navyše mal aj problém s vyslovovaním sykaviek, tak mu odporučili, aby na sebe ešte popracoval.
Napriek tomu mal šťastie. Niekto si totiž všimol, že má talent, dal echo bábkovému divadlu a on tam nakoniec celý rok hral. Všetko však zmenila jedna letná brigáda, ktorá mu nakoniec otvorila dvere do úplne iného sveta.