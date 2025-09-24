Mysleli si, že je opitý a všetci ho obchádzali. Nad starším pánom sa zľutovala až Daniela a mladí hrdinovia - Dobré noviny
Mysleli si, že je opitý a všetci ho obchádzali. Nad starším pánom sa zľutovala až Daniela a mladí hrdinovia
V pätnástich ušla za láskou, vydala sa na pustej ulici. Tereza Nvotová nechce žiť tak, ako sa od nej očakáva

Kde je maminka? mrnkali deti po manželkinej náhlej smrti. Dušan Kaprálik pri Silvii pochopil, že život je dar

Mysleli si, že je opitý a všetci ho obchádzali. Nad starším pánom sa zľutovala až Daniela a mladí hrdinovia

Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5 / Facebook Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

Empatia, ktorá zachránila život.

Prechádzal po ulici, no jeho chôdza bola neistá a potácal sa. Prvá myšlienka mnohých ľudí preto bola isto rovnaká – je opitý. Hoci staršieho pána v uliciach Piešťan mnohí obchádzali, Daniela si na rozdiel od ostatných všimla jeden podstatný detail. 

Staršieho muža, ktorý mal zjavné problémy s koordináciou, spozorovala pred svojím domom. „Ruky sa mu nekontrolovane triasli, nedokázal ovládať celé telo a jeho stav bol očividne vážny,“ opísala v susedskej skupine na Facebooku

Nezostala stáť bokom

Daniela nezaváhala, rozbehla sa pre telefón a pribehla k mužovi, ktorý medzitým spadol na zem. „Rýchlo zastavili dve autá, z ktorých vybehli mladí ľudia a začali mu pomáhať. Pána dali do stabilizovanej polohy, volali záchranku, upokojovali sme ho, hovorili na neho. Pán najprv vôbec nereagoval, no postupne – pomaličky prichádzal k sebe,“ dodala.

Foto: Facebook - To Najlepšie z Piešťan - Piešťany a okolie

Napokon si muža prevzali záchranári, zastabilizovali ho a odviezli do nemocnice. To, čo však Danielu zasiahlo najviac, bolo správanie ostatných.

Ľahostajnosť ju zasiahla najviac

„Od včera to mám v hlave. Ale nielen toto. Hlavne to, čo som videla. Než spadol, obišli ho tri autá, do jedného skoro narazil, keď ho telo odmietalo poslúchať. Spomedzi všetkých, čo išli okolo, zastavili len dve autá a len mladí ľudia. A práve tí starší, ktorým sa presne toto môže kedykoľvek stať, len pozerali na ‚opitého‘ chlapa,“ napísala.

