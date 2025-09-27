Čo keď je toto moje posledné leto? Zuzka Vačková pre rakovinu prehodnotila vec, ktorú robia mnohé ženy - Dobré noviny
Čo keď je toto moje posledné leto? Zuzka Vačková pre rakovinu prehodnotila vec, ktorú robia mnohé ženy
Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Čo keď je toto moje posledné leto? Zuzka Vačková pre rakovinu prehodnotila vec, ktorú robia mnohé ženy

Zuzana Vačková.
Zuzana Vačková. — Foto: Instagram @zuzanavackova

Aj uznávaný expert vie, že pre túto vlastnosť ženy chorľavejú častejšie ako muži.

„Začínalo leto a ja som si hovorila – čo keď je toto moje posledné leto?“ vraví Zuzana Vačková, ktorá si je dnes ešte viac vedomá, že nikto z nás tu nie je naveky. „Nikto nemá potvrdenie, že sa dožije sedemdesiatky, osemdesiatky alebo deväťdesiatky. Nemáš na to nikde certifikát. Snažím sa žiť naplno každý jeden deň. Keď ti oznámia, že máš zhubný nádor a ľudia na to bežne umierajú, tak zrazu je to ranné prebúdzanie iné,“ vysvetlila v podcaste To nerieš, moja... obľúbená herečka, ktorá po boji s rakovinou vie, že jednu vec vo svojom živote nerobila správne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Vackova (@zuzanavackova)

Telo si pamätá

Keď jej lekári diagnostikovali zhubný nádor, nepýtala sa ich, ako je možné, že sa to stálo práve jej. Odpovede sa snažila nájsť sama v sebe. „Moja mamička zomrela na rakovinu pankreasu, takže nejaké riziko sme v rodine mali, ale nemyslím si, že by ma práve to nejako ovplyvnilo,“ vysvetlila herečka, ktorá je známa tým, že sa zaujíma o zdravý životný štýl, pohyb a celkové zdravie. O to viac mnohých prekvapilo, že práve jej pri kolonoskopii objavili zhubný nádor.

Zuzana Vačková v podcaste Na Gauči s Nasklee.
Prečítajte si tiež: Keď v siedmom mesiaci prišla o bábätko, zrútila sa. Zuzana Vačková prekonala stratu vďaka najbližším

„Jedna vec je, že posledných 10 rokov žijem pomerne zdravo, no druhá vec je, že žijem pomerne hektický život,“ povedala otvorene Zuzka a priznala, že počas života musela preskákať veľké prekážky. „To, že o tom teraz hovorím s ľahkosťou, ešte neznamená, že na mojej duši nezostali veľké jazvy. To nezvrátiš. Medzi dvadsiatkou a tridsiatkou som zažila veľmi bolestivé roky,“ vysvetlila a dodala, že telo si všetko pamätá.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Vackova (@zuzanavackova)

A čo ja?

„Keď si to zoberiem spätne, bolo veľmi veľa vecí, ktoré som ‚prehltla‘, ale nevedela som to stráviť. Robila som veľmi veľa vecí, aj keď som ich robiť nechcela, napríklad pre pokoj v rodine,“ pokračovala. Práve tieto životné udalosti zanechali stopu na jej zdraví rovnako ako to, že ako mladá nemala ukážkový jedálniček. „Takáto choroba je nejaký medzník, výkričník, otvorené nové dvere v mojom živote, aby som sa naučila, čo sa mám naučiť,“ uviedla Zuzka Vačková, ktorej rakovina v jednej veci rázne otvorila oči.

