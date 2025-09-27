Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala
Šťastie nestojí na dokonalom manželstve, ale na vzťahoch, ktoré pretrvajú aj v zlých časoch, myslí si herečka.
„Všetky, keď sa vydávame, si myslíme, že to bude navždy. Ale stane sa nám to,“ povedala pre Plusku otvorene Dagmar Sanitrová o svojich rozvodoch. Dvakrát vstúpila do manželstva s vierou, že tentokrát to vydrží. Dvakrát zažila, ako sa sny o šťastí rozpadnú. A hoci sa predstaviteľka Zlatice Gálikovej z denného seriálu Sľub v živote popálila, nikdy na to nebola sama. Dnes vie, že láska nie je len o papieri – našla ju tam, kde by ju možno kedysi nečakala.
Malo to byť navždy
Talent, inteligencia a pôvab otvárali Dagmar Sanitrovej dvere do sveta dabingu aj herectva, no v láske to také jednoduché nemala. Hoci do oboch svojich manželstiev vstupovala s presvedčením, že to bude navždy, osud rozhodol inak.
Jej prvým manželom bol spolužiak z gymnázia, s ktorým vychovala syna a s ktorým sa rozviedla po troch rokoch. Z druhého manželstva mala dcérku, no ani tento vzťah nevydržal.
„Ani jeden z tých rozvodov nebol ľahký. Bodaj by sa nám to nestávalo, už aj kvôli deťom, aj kvôli ostatným veciam,“ priznala herečka v jednom z mála rozhovorov, v ktorom otvorene hovorila o svojom súkromí. Hoci dôvody rozchodov nikdy nepreberala verejne, je jasné, že to boli rany, ktoré ju formovali.
Každý rozvod je náročný a pre ženu, ktorá sa ocitne sama s deťmi, to platí dvojnásobne. V tých najťažších chvíľach sa Dagmar Sanitrová mohla oprieť o tých najdôležitejších ľudí v živote.