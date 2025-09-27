Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala - Dobré noviny
Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala
Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

— Foto: Promo fotografia TV Markíza, seriál Sľub / TV JOJ, seriál Naši

Šťastie nestojí na dokonalom manželstve, ale na vzťahoch, ktoré pretrvajú aj v zlých časoch, myslí si herečka.

„Všetky, keď sa vydávame, si myslíme, že to bude navždy. Ale stane sa nám to,“ povedala pre Plusku otvorene Dagmar Sanitrová o svojich rozvodoch. Dvakrát vstúpila do manželstva s vierou, že tentokrát to vydrží. Dvakrát zažila, ako sa sny o šťastí rozpadnú. A hoci sa predstaviteľka Zlatice Gálikovej z denného seriálu Sľub​ v živote popálila, nikdy na to nebola sama. Dnes vie, že láska nie je len o papieri – našla ju tam, kde by ju možno kedysi nečakala.

Malo to byť navždy

Talent, inteligencia a pôvab otvárali Dagmar Sanitrovej dvere do sveta dabingu aj herectva, no v láske to také jednoduché nemala. Hoci do oboch svojich manželstiev vstupovala s presvedčením, že to bude navždy, osud rozhodol inak.

Foto: Divadlo Nová scéna, novascena.sk

Jej prvým manželom bol spolužiak z gymnázia, s ktorým vychovala syna a s ktorým sa rozviedla po troch rokoch. Z druhého manželstva mala dcérku, no ani tento vzťah nevydržal.

Prečítajte si tiež: Manželov pochovala do jedného hrobu. Marcela Laiferová pre lásku zabudla na celý svet, no naučila sa žiť

„Ani jeden z tých rozvodov nebol ľahký. Bodaj by sa nám to nestávalo, už aj kvôli deťom, aj kvôli ostatným veciam,“ priznala herečka v jednom z mála rozhovorov, v ktorom otvorene hovorila o svojom súkromí. Hoci dôvody rozchodov nikdy nepreberala verejne, je jasné, že to boli rany, ktoré ju formovali.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)

Každý rozvod je náročný a pre ženu, ktorá sa ocitne sama s deťmi, to platí dvojnásobne. V tých najťažších chvíľach sa Dagmar Sanitrová mohla oprieť o tých najdôležitejších ľudí v živote.

Opora a závideniahodný vnútorný pokoj

Článok pokračuje na ďalšej strane...

