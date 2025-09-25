Veľká, šťastná, porozchodová rodina. Slávny herec a jeho expartnerka vedia, že prvoradé je ich dieťa
Speváčka a herec tvorili pár deväť rokov.
Napriek tomu, že sa Katy Perry a Orlando Bloom pred niekoľkými mesiacmi rozišli, majú spolu dcérku Daisy, ktorá ich bude navždy spájať. A práve kvôli nej sa obaja snažia si naďalej medzi sebou udržiavať priateľský vzťah a dokonca sa aj stále vídajú. Potvrdila to aj hercova exmanželka, modelka Miranda Kerr, s ktorou má umelec syna Flynna. V programe Kyle&Jackie O Show modelka tiež uviedla, že všetci tvoria jednu veľkú, šťastnú rodinu.
Priateľský vzťah
Speváčka a herec sa po prvýkrát stretli na afterpárty po udeľovaní Zlatých glóbusov v roku 2016. Krátko na to spolu začali randiť. „Orlando a Katy trávia spolu čoraz viac času,“ povedal vtedy pre People zdroj blízky páru a poznamenal, že dvojica sa nevyhýba ani ľúbostným prejavom na verejnosti. „Predstavujú sa navzájom priateľom a vyzerajú spolu veľmi šťastne.“
V roku 2017 si však dali pauzu, aby o necelý rok neskôr obnovili svoj románik a ich vzťah sa stal vážnym. Herec požiadal speváčku o ruku na Valentína v roku 2019 a hoci pandémia koronavírusu zastavila ich pôvodné svadobné plány, pár sa k sebe nasťahoval a v auguste 2020 privítal svoje prvé dieťa, Daisy Dove Bloom.
V lete tohto roka však vyšlo najavo, že herec ani speváčka už údajne netvoria pár, čo sa aj neskôr potvrdilo. Napriek rozchodu sa však bývalí partneri snažia udržiavať kvôli dcérke Daisy priateľské a korektné vzťahy a podľa slov umelcovej exmanželky Mirandy Kerr sa stále aj stýkajú. „Práve som ich oboch videla cez víkend. Oslavovali sme narodeniny ich dcéry Daisy,“ uviedla pred časom modelka, s ktorou má Orlando Bloom syna Flynna.