S mocným mužom podpísala zmluvu, pre ktorú prišla o syna. Claudiu Cardinale to mrzelo do konca života
Mocný manžel ju sledoval na každom kroku.
„Aby ste vykonávali takúto prácu, musíte byť veľmi silní, inak stratíte svoju osobnosť,“ vravievala ikonická talianska herečka, ktorá bola viac než len sexsymbol. Claudia Cardinale prežila divoké detstvo v Tunise, hrôzy vojny aj tragické osobné tajomstvá. Za žiarivým úsmevom herečky, ktorá zomrela vo veku 87 rokov, sa skrývali boje, tlak a rozhodnutia, ktoré ovplyvnili celý jej život – na istý čas stratila slobodu nad vlastným osudom a musela sa vzdať kontaktu so svojim utajovaným synom. Tento príbeh je o sile, prežití a cene slobody, ktorú Claudia zaplatila, aby sa stala legendou.
Potom spadla bomba
Korene jej rodu siahajú až na Sicíliu, ale ona sama prišla na svet v Tunise, kde jej otec staval železnice. Temperamentná talianska krv v kombinácii s africkým detstvom vraj vytvorili výbušný kokteil energie. „Ako dieťa som bola dosť divoká. Rodičia si priali chlapca a narodilo sa im dievča. Tak som sa im to snažila vynahradiť. Túlala som sa po uliciach s chlapčenskou partiou, bila som sa. Bola som divoká a nespútaná,“ spomínala Claudia Cardinale v knihe rozhovorov Jiřího Žáka Schůzky nad Seinou.
Jej detstvo však nebolo len o nespútanosti, ale aj o obrovskom strachu z druhej svetovej vojny. „Potom spadla bomba. Stalo sa to pri jednom z prvých bombardovaní Tunisu, boli sme všetci doma… Samozrejme, cieľom bombardovania bol prístav, a náš dom bol hneď vedľa. A tak, zatiaľ čo nás mama kŕmila kockami cukru, aby sme neplakali a aby nás utešila a odpútala pozornosť od toho strašného hluku, spadla jedna bomba priamo na dvor vedľa nášho domu a spôsobila zrútenie takmer celého domu, ale náš byt zostal zázračne nedotknutý. Všetci sme vybehli von, my dve s Blanche sme sa držali za ruky mamy a otca, a spomínam si, že uprostred dvora ležal bombou zasiahnutý mŕtvy kôň s nohami hore: prvá mŕtvola v mojom živote,“ opisovala herečka vo svojej biografii Já, Claudia, ty, Claudie.
Ťažilo ju tajomstvo
Claudia snívala o tom, že bude učiteľkou, no všetko sa zmenilo v momente, keď jedného dňa pred jej školu prišiel herec Omar Sharif spolu s režisérom Baratierom a vtedy 15-ročnej Claudii navždy zmenili život. Krátko predtým ju totiž videli vo francúzskom dokumentárnom filme, kde sa objavila aj so svojimi spolužiačkami a ktorý sa premietal na filmovom festivale v Berlíne. Ponúkli jej rolu vo filme Goha a v roku 1957 dokonca získala aj titul najkrajšej Talianky v Tunisku. Ako odmenu získala zájazd na filmový festival do Benátok, kde jej exotická krása získala obrovské ovácie a krátko nato začala študovať herectvo v Ríme.
Herečkina charizmatická tvár a pekné telo pôsobili na filmových režisérov aj na publikum ako magnet. Ona však v tom čase prežívala malé peklo na zemi. Ťažilo ju tajomstvo, o ktorom vedeli len jej kamarátka Monique a sestra Blanche. Claudia bola tehotná – pod srdcom nosila dieťa, ktoré bolo plodom znásilnenia.