S mocným mužom podpísala zmluvu, pre ktorú prišla o syna. Claudiu Cardinale to mrzelo do konca života - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
S mocným mužom podpísala zmluvu, pre ktorú prišla o syna. Claudiu Cardinale to mrzelo do konca života
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

V pätnástich ušla za láskou, vydala sa na pustej ulici. Tereza Nvotová nechce žiť tak, ako sa od nej očakáva

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Kde je maminka? mrnkali deti po manželkinej náhlej smrti. Dušan Kaprálik pri Silvii pochopil, že život je dar

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Nemohla to povedať ani vlastnej rodine. Broňa Gregušová po vzťahu s Cimarrom vie, na čom záleží

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračná fotografia.

Ukázal, že ani mladí nezabúdajú na seniorov. Chlapec z Nitry prejavil dobrotu, ktorú dnes vídame zriedka

SLEDUJE NÁS 207 309 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

S mocným mužom podpísala zmluvu, pre ktorú prišla o syna. Claudiu Cardinale to mrzelo do konca života

Claudia Cardinale / Film Cartouche
Claudia Cardinale / Film Cartouche — Foto: Wikimedia Commons (Miklós Déri); Promo fotografie Cartouche

Mocný manžel ju sledoval na každom kroku.

„Aby ste vykonávali takúto prácu, musíte byť veľmi silní, inak stratíte svoju osobnosť,“ vravievala ikonická talianska herečka, ktorá bola viac než len sexsymbol. Claudia Cardinale prežila divoké detstvo v Tunise, hrôzy vojny aj tragické osobné tajomstvá. Za žiarivým úsmevom herečky, ktorá zomrela vo veku 87 rokov,  sa skrývali boje, tlak a rozhodnutia, ktoré ovplyvnili celý jej život – na istý čas stratila slobodu nad vlastným osudom a musela sa vzdať kontaktu so svojim utajovaným synom. Tento príbeh je o sile, prežití a cene slobody, ktorú Claudia zaplatila, aby sa stala legendou.

Potom spadla bomba

Korene jej rodu siahajú až na Sicíliu, ale ona sama prišla na svet v Tunise, kde jej otec staval železnice. Temperamentná talianska krv v kombinácii s africkým detstvom vraj vytvorili výbušný kokteil energie. „Ako dieťa som bola dosť divoká. Rodičia si priali chlapca a narodilo sa im dievča. Tak som sa im to snažila vynahradiť. Túlala som sa po uliciach s chlapčenskou partiou, bila som sa. Bola som divoká a nespútaná,“ spomínala Claudia Cardinale v knihe rozhovorov Jiřího Žáka Schůzky nad Seinou.

Robert Redford s druhou manželkou Sibylle.
Prečítajte si tiež: Keď prišiel o synčeka, cítil obrovskú vinu. Robertovi Redfordovi dala nový život žena, ktorá ho nepoznala

Jej detstvo však nebolo len o nespútanosti, ale aj o obrovskom strachu z druhej svetovej vojny. „Potom spadla bomba. Stalo sa to pri jednom z prvých bombardovaní Tunisu, boli sme všetci doma… Samozrejme, cieľom bombardovania bol prístav, a náš dom bol hneď vedľa. A tak, zatiaľ čo nás mama kŕmila kockami cukru, aby sme neplakali a aby nás utešila a odpútala pozornosť od toho strašného hluku, spadla jedna bomba priamo na dvor vedľa nášho domu a spôsobila zrútenie takmer celého domu, ale náš byt zostal zázračne nedotknutý. Všetci sme vybehli von, my dve s Blanche sme sa držali za ruky mamy a otca, a spomínam si, že uprostred dvora ležal bombou zasiahnutý mŕtvy kôň s nohami hore: prvá mŕtvola v mojom živote,“ opisovala herečka vo svojej biografii Já, Claudia, ty, Claudie.

Ťažilo ju tajomstvo

Claudia snívala o tom, že bude učiteľkou, no všetko sa zmenilo v momente, keď jedného dňa pred jej školu prišiel herec Omar Sharif spolu s režisérom Baratierom a vtedy 15-ročnej Claudii navždy zmenili život. Krátko predtým ju totiž videli vo francúzskom dokumentárnom filme, kde sa objavila aj so svojimi spolužiačkami a ktorý sa premietal na filmovom festivale v Berlíne. Ponúkli jej rolu vo filme Goha a v roku 1957 dokonca získala aj titul najkrajšej Talianky v Tunisku. Ako odmenu získala zájazd na filmový festival do Benátok, kde jej exotická krása získala obrovské ovácie a krátko nato začala študovať herectvo v Ríme.

Herečkina charizmatická tvár a pekné telo pôsobili na filmových režisérov aj na publikum ako magnet. Ona však v tom čase prežívala malé peklo na zemi. Ťažilo ju tajomstvo, o ktorom vedeli len jej kamarátka Monique a sestra Blanche. Claudia bola tehotná – pod srdcom nosila dieťa, ktoré bolo plodom znásilnenia.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.