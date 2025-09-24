Rástol desať rokov. Lekári v Komárne vyoperovali žene takmer 19 kíl vážiaci nádor a zachránili jej život
Zo strachu pred zákrokom riskovala zdravie.
Obrovský nádor bol obrovským zdravotným rizikom, no zo strachu z operácie ho v tele nosila dlhých desať rokov. Keď sa nakoniec rozhodla, tím odborníkov v Nemocnici AGEL Komárno pristúpil k unikátnemu zákroku, ktorý 62-ročnej pani nielen skvalitnil, ale aj zachránil život.
Náročný chirurgický zákrok
Ako uviedla nemocnica na svojom webe, nádor vážiaci 18,6 kilogramov pacientke spôsoboval vážne zdravotné komplikácie – utláčal jej orgány a postupne deformoval brušnú stenu. Napriek vysokému riziku sa lekárom podarilo odstrániť celú nádorovú masu a pritom zachovať všetky orgány, s výnimkou toho, na ktorom nádor vyrastal.
„Operácia bola technicky veľmi zložitá, ale našou prioritou bolo odstránenie celého nádoru a zachovať všetky orgány pacientky. Som rád, že nášmu tímu sa zákrok podaril a pacientka sa zotavuje,“ vysvetlil onkochirurg, doktor Dmytro Tsyhyka.
Vďačnosť a nové začiatky
Po operácii sa zdravotný stav pacientky stabilizoval a zotavuje sa pod dohľadom lekárov. Sama priznala, že po rokoch strachu cíti veľkú úľavu.