Rástol desať rokov. Lekári v Komárne vyoperovali žene takmer 19 kíl vážiaci nádor a zachránili jej život
Rástol desať rokov. Lekári v Komárne vyoperovali žene takmer 19 kíl vážiaci nádor a zachránili jej život
Rástol desať rokov. Lekári v Komárne vyoperovali žene takmer 19 kíl vážiaci nádor a zachránili jej život

— Foto: Nemocnica AGEL Komárno

Zo strachu pred zákrokom riskovala zdravie.

Obrovský nádor bol obrovským zdravotným rizikom, no zo strachu z operácie ho v tele nosila dlhých desať rokov. Keď sa nakoniec rozhodla, tím odborníkov v Nemocnici AGEL Komárno pristúpil k unikátnemu zákroku, ktorý 62-ročnej pani nielen skvalitnil, ale aj zachránil život.

Náročný chirurgický zákrok

Ako uviedla nemocnica na svojom webe, nádor vážiaci 18,6 kilogramov pacientke spôsoboval vážne zdravotné komplikácie – utláčal jej orgány a postupne deformoval brušnú stenu. Napriek vysokému riziku sa lekárom podarilo odstrániť celú nádorovú masu a pritom zachovať všetky orgány, s výnimkou toho, na ktorom nádor vyrastal.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/nemocnicaAgelKomarno/posts/pfbid027FT14far4vWgsz9NXTH8pA8u3ZS3XZ7QxYNGa5TWUBZcBRhaKBBHvjnzjk2Py9e4l

„Operácia bola technicky veľmi zložitá, ale našou prioritou bolo odstránenie celého nádoru a zachovať všetky orgány pacientky. Som rád, že nášmu tímu sa zákrok podaril a pacientka sa zotavuje,“ vysvetlil onkochirurg, doktor Dmytro Tsyhyka.

Vďačnosť a nové začiatky

Po operácii sa zdravotný stav pacientky stabilizoval a zotavuje sa pod dohľadom lekárov. Sama priznala, že po rokoch strachu cíti veľkú úľavu.

