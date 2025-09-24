Zistila, čo ničí jej dušu. Emma Watson si dala prestávku od herectva a nikdy nebola šťastnejšia
Chýba jej umenie, ale nie ostatné aspekty herectva, ktorým bola neustále vystavovaná.
Svet ju pozná predovšetkým ako filmovú Hermionu a hoci sa od decembra 2018 neobjavila v žiadnom filme, hovorí, že nikdy nebola šťastnejšia. Herečka Emma Watson si prestávku od života pred kamerami doslova užíva. Dôvodom je aj fakt, že na práci ju trápila vec, s ktorou sa nedokázala zmieriť.
Ničilo ju to
Posledným filmom, v ktorom sa známa herečka objavila, bola adaptácia románu Malé ženy v réžii Grety Gerwig. Odvtedy je Emma vraj tou najzdravšou a najspokojnejšou verziou samej seba a hoci ju samotné natáčanie veľmi bavilo, povinnosti, ktoré s tým neodmysliteľne súviseli, ju už tešili podstatne menej.
„Väčšou zložkou než samotná práca je propagácia a predávanie toho umeleckého diela. Ten balans môže byť dosť narušený. Budem úprimná a priama, nechýba mi predávanie vecí. Zistila som, že to ničí moju dušu. Ale umenie mi chýba veľmi, aj využívanie vlastných zručností,“ priznala Emma v rozhovore pre Hollywood Authentic.
Potrebovala nové základy
V centre pozornosti je od roku 2000 a za ten čas sa stala súčasťou mimoriadne úspešných, ale aj menej vydarených projektov. Okrem Hermiony v sérii Harry Potter, Belly v rozprávke Kráska a zviera či Meg v Malých ženách sa objavila napríklad aj vo filme Kolónia, ktorý v britských kinách zarobil len 47 libier. Ani takýto kontrast ju však nikdy neobral o vášeň pre herectvo.