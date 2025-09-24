Zistila, čo ničí jej dušu. Emma Watson si dala prestávku od herectva a nikdy nebola šťastnejšia - Dobré noviny
Dobré noviny
Zistila, čo ničí jej dušu. Emma Watson si dala prestávku od herectva a nikdy nebola šťastnejšia
Zistila, čo ničí jej dušu. Emma Watson si dala prestávku od herectva a nikdy nebola šťastnejšia

Emma Watson.
Emma Watson. — Foto: Wikimedia Commons/Georges Biard, Facebook/Emma Watson

Chýba jej umenie, ale nie ostatné aspekty herectva, ktorým bola neustále vystavovaná.

Svet ju pozná predovšetkým ako filmovú Hermionu a hoci sa od decembra 2018 neobjavila v žiadnom filme, hovorí, že nikdy nebola šťastnejšia. Herečka Emma Watson si prestávku od života pred kamerami doslova užíva. Dôvodom je aj fakt, že na práci ju trápila vec, s ktorou sa nedokázala zmieriť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ❤️hermione❤️ (@hermione.granger.tr45)

Ničilo ju to

Posledným filmom, v ktorom sa známa herečka objavila, bola adaptácia románu Malé ženy v réžii Grety Gerwig. Odvtedy je Emma vraj tou najzdravšou a najspokojnejšou verziou samej seba a hoci ju samotné natáčanie veľmi bavilo, povinnosti, ktoré s tým neodmysliteľne súviseli, ju už tešili podstatne menej.

„Väčšou zložkou než samotná práca je propagácia a predávanie toho umeleckého diela. Ten balans môže byť dosť narušený. Budem úprimná a priama, nechýba mi predávanie vecí. Zistila som, že to ničí moju dušu. Ale umenie mi chýba veľmi, aj využívanie vlastných zručností,“ priznala Emma v rozhovore pre Hollywood Authentic.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ✦ 𝗡𝗮𝘀𝗵𝗶 | 𝗘𝗺𝗺𝗮’𝘀 𝗙𝗮𝗻 (@mother_watsonn)

Potrebovala nové základy

V centre pozornosti je od roku 2000 a za ten čas sa stala súčasťou mimoriadne úspešných, ale aj menej vydarených projektov. Okrem Hermiony v sérii Harry Potter, Belly v rozprávke Kráska a zviera či Meg v Malých ženách sa objavila napríklad aj vo filme Kolónia, ktorý v britských kinách zarobil len 47 libier. Ani takýto kontrast ju však nikdy neobral o vášeň pre herectvo.

