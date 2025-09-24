Je to náročné, ale viem, že som bojovníčka. Carmen Geiss sa po vážnej operácii mozgu nemieni vzdať - Dobré noviny
Je to náročné, ale viem, že som bojovníčka. Carmen Geiss sa po vážnej operácii mozgu nemieni vzdať
Je to náročné, ale viem, že som bojovníčka. Carmen Geiss sa po vážnej operácii mozgu nemieni vzdať

Carmen a Robert Geissovci.
Carmen a Robert Geissovci. — Foto: Instagram - @carmengeiss

Život ohrozujúci stav si vyžadoval urgentnú operáciu.

„Mnohí hejteri mi vždy hovorili, že by som si mala dať operovať mozog namiesto tváre. Ďakujem, teraz prijímam túto radu,“ prekvapila svojím vyjadrením na sociálnych sieťach Carmen Geiss, speváčka a podnikateľka, ktorá sa stala známou najmä vďaka reality šou Geissenovci. Nemecká milionárka priznala, že skončila v nemocnici, kde lekári museli okamžite konať.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=1342602933898676&set=a.192691032223211

Nešťastný pád

„Milí priatelia, chcem vám oznámiť niečo veľmi osobné: Zistili mi 10 cm dlhý a 11 mm široký hematóm na mozgu,“ uviedla na Facebooku Carmen, ktorá vysvetlila, že jej zdravotné problémy odštartovali po tom, čo spadla zo schodov.

Prečítajte si tiež: Skutočný príbeh Geissenovcov: Carmen prekonala deväť potratov, na vytúžené dcéry čakala 20 rokov

„Pri tom som utrpela hematóm, ktorý teraz musí byť operatívne liečený,“ povedala o život ohrozujúcej situácii. Ak sa totiž hematóm vytvorí na mozgu, ide o vážny stav, pretože krv, ktorá sa hromadí, tlačí na mozgové tkanivo v uzavretej lebke.

⚠️ Príznaky môžu byť:

  • silná alebo narastajúca bolesť hlavy
  • nevoľnosť, vracanie
  • poruchy reči, videnia, rovnováhy
  • slabosť či ochrnutie končatín
  • spavosť, zmätenosť alebo strata vedomia

Odkaz neprajníkom

Takýto hematóm je život ohrozujúci a často vyžaduje urgentnú operáciu alebo intenzívnu liečbu v nemocnici. Experti upozorňujú, že pri takto veľkom hematóme často zostávajú trvalé následky ako poruchy reči, pohybu, pamäti či osobnosti. „Samozrejme, je to náročná situácia, ale vkladám veľkú dôveru do lekárov a s podporou mojej rodiny túto situáciu zvládnem,“ dodala Carmen Geiss, ktorá ani v týchto chvíľach nezabudla na svoj povestný zmysel pre humor a všetkým neprajníkov poslala jasný odkaz.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

