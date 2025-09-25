V noci so zrkadielkom kontrolovala mamu, či ešte žije. Marcella Molnárová je v živote najviac hrdá na dcéru - Dobré noviny
Dobré noviny
V noci so zrkadielkom kontrolovala mamu, či ešte žije. Marcella Molnárová je v živote najviac hrdá na dcéru
Marcella Molnárová sa teší z takmer dospelej dcéry Sophie.
Marcella Molnárová sa teší z takmer dospelej dcéry Sophie. — Foto: Instagram @ marcellamolnarova

V tom obrovskom nešťastí, ako som sa na svete ocitla, prišlo jedno velikánske šťastie, hovorí speváčka.

„Čo najlepšie som v živote dosiahla?" Na túto otázku má Marcella Molnárová jednoznačnú odpoveď: „Moje dieťa." Úspešná slovenská speváčka neprišla na tento svet do dostatku, pohodlia ani do milujúcej rodiny. Ocitla sa v dojčenskom ústave, keďže jej biologickí rodičia nejavili záujem o výchovu. Ktovie, ako by to s ňou dopadlo, ak by sa jej neujala adoptívna mamička s oteckom, ktorí ju zahrnuli láskou, akú od pôvodných rodičov nedostala. 

Marcella si musela v živote preskákať všeličím. Najväčšie rany dostala od osudu vtedy, keď prišla o adoptívnu mamu aj o životného partnera. Dnes má však tesne po šesťdesiatke a hovorí, že sa cíti lepšie ako kedykoľvek predtým. Toto je jej príbeh.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Marcella Molnárová (@marcellamolnarova)

Počúvali odborníkov

Známa speváčka o svojom súkromí dlho nehovorila, pred niekoľkými rokmi však napokon priznala, že je adoptovaná. Vyrastala v Šintave v okrese Galanta, kam si ju jej noví rodičia ako šesťmesačnú priniesli z dojčenského ústavu. Doma ju už čakal o štyri roky starší brat Tonko, ktorého si predtým tiež adoptovali. „Ja to cítim tak, že do tejto rodiny som patrila odjakživa, a prežila som v nej krásne detstvo,“ zaspomínala si speváčka pre Nový Čas.

Na snímke speváčka Marcela Molnárová počas rozhovoru pre TASR
Pravdu o tom, odkiaľ pochádza, vraj jej rodičia nikdy pred ňou netajili, riadili sa totiž názormi odborníkov. „Boli to veľmi inteligentní a vnímaví ľudia, ktorí v tomto počúvali odborníkov, a tí im radili, že deťom treba povedať pravdu, a to čo najskôr, ako to dokážu pochopiť. Aby sa nestalo, že si to vypočujú od cudzích ľudí a nebudú na to pripravené. To totiž dieťaťu môže ublížiť, uteká z domu, má pocit, že nikam nepatrí. Pred tým ma chceli ochrániť,“ povedala Marcella Molnárová v rozhovore pre magazín Moja psychológia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Marcella Molnárová (@marcellamolnarova)

Marcellka, prečo zase práve ty?

S oboma rodičmi, mamou Jozefínou aj otcom Michalom, mala speváčka krásny a blízky vzťah. Boli láskaví, ale museli byť aj prísni, a to najmä na Marcellku, ktorá bola ako dievčatko veľkou nezbedníčkou. „Boli sme partia deciek a ja som z nich bola najväčšia výmyselníčka, či to už bolo v škole, alebo doma. Vždy som robila čertoviny a mama sa ma vždy pýtala: Marcellka, prečo zase práve ty? Pozri sa, aký dobrý je Tonko,“ spomínala speváčka so smiechom na detstvo.

Bezstarostné časy sa však skončili po tom, ako sa Marcellina milovaná mama začala potýkať s vážnymi zdravotnými problémami. „Mala choré srdce a tiež rakovinu. Neustále bola v nemocnici a ja som s ňou chodievala na prehliadky. Veľmi som sa bála, že zomrie. V noci som sa k nej prikrádala so zrkadielkom, či ešte dýcha,“ priznala speváčka s tým, že už počas jej detských rokov mama prekonala tri infarkty. „A prvý dostala, keď som mala šesť rokov. Napriek tomu sa stále usmievala,“ dodala ďalej umelkyňa.

Niečo tam chýbalo

