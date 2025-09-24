Chcel boháčku, ktorá sa o neho postará. Petra Sagana označili za najlepšie investujúcu celebritu
Dnes je z neho milionár, no v začiatkoch kariéry urobil chyby.
Mal iba devätnásť rokov, keď celému cyklistickému svetu ukázal svoje šoumenstvo a humor. „Chcem bohatú ženu, ktorá sa o mňa postará,“ žartoval Peter Sagan, ktorý bol vtedy veľkou nádejou slovenskej cyklistiky. Ako píšu tvnoviny.sk, s prvými úspechmi prišli aj veľké zárobky, s ktorými však nenaložil rozumne – a časom pochopil, ako musí narábať s financiami. A to až tak, že ho istá švajčiarska banka minulý rok označila za najlepšie investujúcu celebritu.
Nové hračky
Peter Sagan je dnes síce milionárom, no keď začínal so svojou cyklistickou kariérou, mal hlboko do vrecka. S prvými víťazstvami však prišli aj väčšie sumy peňazí a športovec si doprial to, po čom túži mnoho tínedžerov.
„Začal som si zarábať väčšinou výhrami na pretekoch. Ale bicykel je celkom finančne náročný, stále sa kazí nejaká súčiastka alebo sa oderú gumy, takže všetko som investoval do toho. Ale taká väčšia investícia bola plazmová televízia a playstation,“ priznal v markizáckej relácii Možné je všetko!
Cyklistická taktika
Nové hračky ho napokon takmer pripravili o úspešne sa vyvíjajúcu kariéru, keďže Peter začal tráviť viac času hraním hier ako trénovaniu na bicykli.