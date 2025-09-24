Chcel boháčku, ktorá sa o neho postará. Petra Sagana označili za najlepšie investujúcu celebritu - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Chcel boháčku, ktorá sa o neho postará. Petra Sagana označili za najlepšie investujúcu celebritu
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

V pätnástich ušla za láskou, vydala sa na pustej ulici. Tereza Nvotová nechce žiť tak, ako sa od nej očakáva

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Kde je maminka? mrnkali deti po manželkinej náhlej smrti. Dušan Kaprálik pri Silvii pochopil, že život je dar

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Nemohla to povedať ani vlastnej rodine. Broňa Gregušová po vzťahu s Cimarrom vie, na čom záleží

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračná fotografia.

Ukázal, že ani mladí nezabúdajú na seniorov. Chlapec z Nitry prejavil dobrotu, ktorú dnes vídame zriedka

SLEDUJE NÁS 207 309 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Chcel boháčku, ktorá sa o neho postará. Petra Sagana označili za najlepšie investujúcu celebritu

Peter Sagan je dnes milionárom, no kedysi mal hlboko do vrecka.
Peter Sagan je dnes milionárom, no kedysi mal hlboko do vrecka. — Foto: Instagram @petosagan

Dnes je z neho milionár, no v začiatkoch kariéry urobil chyby.

Mal iba devätnásť rokov, keď celému cyklistickému svetu ukázal svoje šoumenstvo a humor. „Chcem bohatú ženu, ktorá sa o mňa postará,“ žartoval Peter Sagan, ktorý bol vtedy veľkou nádejou slovenskej cyklistiky. Ako píšu tvnoviny.sk, s prvými úspechmi prišli aj veľké zárobky, s ktorými však nenaložil rozumne – a časom pochopil, ako musí narábať s financiami. A to až tak, že ho istá švajčiarska banka minulý rok označila za najlepšie investujúcu celebritu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Pepe Majeský (@pepemajesky)

Nové hračky

Peter Sagan je dnes síce milionárom, no keď začínal so svojou cyklistickou kariérou, mal hlboko do vrecka. S prvými víťazstvami však prišli aj väčšie sumy peňazí a športovec si doprial to, po čom túži mnoho tínedžerov.

„Začal som si zarábať väčšinou výhrami na pretekoch. Ale bicykel je celkom finančne náročný, stále sa kazí nejaká súčiastka alebo sa oderú gumy, takže všetko som investoval do toho. Ale taká väčšia investícia bola plazmová televízia a playstation,“ priznal v markizáckej relácii Možné je všetko!

Cyklistická taktika

Nové hračky ho napokon takmer pripravili o úspešne sa vyvíjajúcu kariéru, keďže Peter začal tráviť viac času hraním hier ako trénovaniu na bicykli.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.