Keď odišla od násilníka, celé to preplakala. Lenka Ježová má vedľa seba muža, ktorý ju chráni
Dobrý chlapec v kníhkupectve ju len tak neosloví.
„Mala som v živote chvíle, keď som uverila, že nestojím za veľa,“ priznáva moderátorka Lenka Ježová. Napriek tomu, že prežila ťažké chvíle, čelila nenávistným komentárom a musela sa vyrovnať s traumami zo vzťahu s násilníkom, rozhodla sa ísť s kožou na trh a odhaliť svoj príbeh až na kosť. Napriek všetkým bolestiam a sklamaniam však nezanevrela na lásku ani vieru v bezpečný prístav – v dobro, podporu a milujúce vzťahy, ktoré dokážu človeka chrániť.
Namiesto diskotéky politika
Lenka hovorí, že je obyčajným dievčaťom z Vrakune, ktoré sa narodilo do zmiešanej európskej rodiny – otca má Čecha a mamina je zase z nemeckej rodiny. Svoju silu si Lenka uvedomovala už v detstve, pretože jej rodičia ju k tomu cielene viedli. „Učili ma, že všetko, čo si zaumienim, môžem dosiahnuť, ak budem vytrvalo pracovať a nevzdám sa, aj keď sa objavia prekážky,“ prezradila kedysi pre Život moderátorka, ktorej rodičia vysvetľovali, že každá výzva je príležitosť na to, aby sa posunula v živote ďalej. Učili ju, že strach je prirodzený, ale nemal by ju brzdiť.
Od detstva milovala bojové športy a skôr ako na diskotéku sa domov vracala ku knihám, filmom a politickým diskusiám. „Politiku som sledovala odjakživa. Pamätám si, že už ako stredoškoláčka som po polnoci pozerala verejnoprávnu televíziu, keď tam dávali záznamy z národnej rady alebo záznamy z tlačových konferencií,“ prezradila pre Aktuality Lenka, ktorú tínedžerská vášeň k politike doviedla až k práci novinárky, pred ktorou majú rešpekt aj tie najväčšie politické mená.
Nedá sa na vás pozerať
Profesionálna politická moderátorka sa počas svojej kariéry nestretla len s pozitívnymi ohlasmi, práve naopak. Neraz je terčom obrovskej kritiky a čelí nepríjemným komentárom. „Jeden pán mi raz povedal, že sa na mňa nedá pozerať, lebo som pribrala 65 kíl. Každý má nejaký svoj názor. Niektorí sa snažia vyslovene zaujať spôsobom, že riešia moju postavu,“ prehovorila v podcaste Naostro otvorene Lenka Ježová, ktorá otvorene priznala, že jej hejteri neostávajú len pri správach.
„Jeden pán mi dokonca poslať hlasovú správu, aby som počula aj v hlase, že je nahnevaný, ako vyzerám!“ prezradila novinárka, podľa ktorej iba nevyrovnaný muž rieši niečo také a vyhadzuje to žene na oči. „Ľudia, ktorí sú sami so sebou zmierení, takéto veci neriešia,“ povedala otvorene Lenka, ktorá je po rokoch praxe obrnená proti tým najväčším neprajníkom. Na kolená ju nedostali ani vtedy, keď verejnosti otvorila svoju 13. komnatu.