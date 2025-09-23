Uprostred noci im v kuse niekto vyzváňal. Polícia rozlúskla najčudnejší prípad, zadržala nečakaného vinníka - Dobré noviny
Uprostred noci im v kuse niekto vyzváňal. Polícia rozlúskla najčudnejší prípad, zadržala nečakaného vinníka
Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Gabriela Marcinková / Miňo Kereš

Pri rozvode cítila zmierenie aj výčitky. Gabika Marcinková našla šťastie po boku Miňa, ktorý prináša mier

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Exmanžela pustili z basy, ona sa k nemu nevrátila. Silvia Kucherenko je šťastná pri rešpektovanom boháčovi

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Petra Polnišová pri natáčaní / S manželom Jurom

O svadbe vedeli všetci, len ona nie. Petra Polnišová by nikdy nepovedala, že s Jurajom bude najšťastnejšia

Uprostred noci im v kuse niekto vyzváňal. Polícia rozlúskla najčudnejší prípad, zadržala nečakaného vinníka

Ilustračný obrázok. — Foto: Freepik/wirestock, Unsplash/Bernard Hermant

Vinník dokonca zanechal stopu na senzoroch zvončekov.

V južnom Nemecku sa prednedávnom v noci z jedného bytového domu neustále ozýval zvuk zvončeka. Ľuďom v činžiaku nedal spať, mysleli si, že si z nich niekto strieľa alebo sa pri vchode hrajú deti. Keď sa to už nedalo vydržať, zavolali políciu, no to ešte netušili, že za celý incident je zodpovedný páchateľ, ktorý sa ani len nepohol z miesta činu.

Začínali sa báť

„Išli sme spať. Po desiatej väčšinou neotvárame dvere, takže keď zazvonil zvonček, snažila som sa ho ignorovať. Myslela som si, že sú to deti z opusteného domu oproti,“ vysvetlila pre Bild Lisa, ktorej neskôr začal okrem zvončeka zvoniť aj telefón. Volala jej totiž švagriná, ktorá býva o poschodie vyššie.

Ilustračný obrázok. Foto: Unsplash/Elimende Inagella

„Pýtala sa, či aj nám niekto vkuse vyzváňa, ani u nich doma to neprestávalo. Stále niekto zvonil, aj počas toho, ako sme spolu volali a pritom dole nebolo nikoho vidieť. Začali sme sa báť, tak sme zavolali políciu,“ vysvetlila mladá Nemka, ktorej verdikt strážnikov vyrazil dych.

Zviera poučili

Pri dverách totiž nenašli žiadnych tínedžerov, ktorí by sa snažili vystreliť si z obyvateľov činžiaku, ani zlodejov či iných podvodníkov. Celý incident spôsobil nič netušiaci slimák bez ulity. „Dokonca bolo na senzoroch vidieť slizkú stopu, ktorú tam zanechal, keď sa plazil,“ dodala Lisa.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/wirestock

Políciu tento zvrat pobavil rovnako ako dovtedy znepokojené oznamovateľky a hovorca neskôr vo vyhlásení s vtipom uviedol, že zviera bolo poučené o hraniciach svojho teritória a premiestnené na neďalekú trávnatú plochu.

Prečítajte si tiež: Skrotí aj tvrdohlavé plemená. Tréner psov odhalil jednoduchý trik, vďaka ktorému vás pes prestane ťahať

