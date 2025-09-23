Uprostred noci im v kuse niekto vyzváňal. Polícia rozlúskla najčudnejší prípad, zadržala nečakaného vinníka
Vinník dokonca zanechal stopu na senzoroch zvončekov.
V južnom Nemecku sa prednedávnom v noci z jedného bytového domu neustále ozýval zvuk zvončeka. Ľuďom v činžiaku nedal spať, mysleli si, že si z nich niekto strieľa alebo sa pri vchode hrajú deti. Keď sa to už nedalo vydržať, zavolali políciu, no to ešte netušili, že za celý incident je zodpovedný páchateľ, ktorý sa ani len nepohol z miesta činu.
Začínali sa báť
„Išli sme spať. Po desiatej väčšinou neotvárame dvere, takže keď zazvonil zvonček, snažila som sa ho ignorovať. Myslela som si, že sú to deti z opusteného domu oproti,“ vysvetlila pre Bild Lisa, ktorej neskôr začal okrem zvončeka zvoniť aj telefón. Volala jej totiž švagriná, ktorá býva o poschodie vyššie.
„Pýtala sa, či aj nám niekto vkuse vyzváňa, ani u nich doma to neprestávalo. Stále niekto zvonil, aj počas toho, ako sme spolu volali a pritom dole nebolo nikoho vidieť. Začali sme sa báť, tak sme zavolali políciu,“ vysvetlila mladá Nemka, ktorej verdikt strážnikov vyrazil dych.
Zviera poučili
Pri dverách totiž nenašli žiadnych tínedžerov, ktorí by sa snažili vystreliť si z obyvateľov činžiaku, ani zlodejov či iných podvodníkov. Celý incident spôsobil nič netušiaci slimák bez ulity. „Dokonca bolo na senzoroch vidieť slizkú stopu, ktorú tam zanechal, keď sa plazil,“ dodala Lisa.
Políciu tento zvrat pobavil rovnako ako dovtedy znepokojené oznamovateľky a hovorca neskôr vo vyhlásení s vtipom uviedol, že zviera bolo poučené o hraniciach svojho teritória a premiestnené na neďalekú trávnatú plochu.