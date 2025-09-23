Všetci robíme, čo môžeme. Gabika Marcinková po veľkých životných zmenách hýri optimizmom a spokojnosťou - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Všetci robíme, čo môžeme. Gabika Marcinková po veľkých životných zmenách hýri optimizmom a spokojnosťou
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Gabriela Marcinková / Miňo Kereš

Pri rozvode cítila zmierenie aj výčitky. Gabika Marcinková našla šťastie po boku Miňa, ktorý prináša mier

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Silvia Kucherenko priznala novú lásku.

Exmanžela pustili z basy, ona sa k nemu nevrátila. Silvia Kucherenko je šťastná pri rešpektovanom boháčovi

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Petra Polnišová pri natáčaní / S manželom Jurom

O svadbe vedeli všetci, len ona nie. Petra Polnišová by nikdy nepovedala, že s Jurajom bude najšťastnejšia

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

SLEDUJE NÁS 207 314 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Všetci robíme, čo môžeme. Gabika Marcinková po veľkých životných zmenách hýri optimizmom a spokojnosťou

Gabika Marcinková je po rozvode spokojná.
Gabika Marcinková je po rozvode spokojná. — Foto: Instagram @ gabrielamarcinkova

Herečka svojimi odpoveďami možno prekvapí.

Začiatkom roka oznámili koniec ich manželstva, ktorý nastal po desiatich rokoch, a všetkých prekvapili. Gabika Marcinková a Martin Mihalčín sú dnes už oficiálne rozvedení a známa herečka už našla šťastie po boku nového partnera. V rozhovore pre portál Najmama.sk prezradila, ako to u nej doma po rozvode vyzerá aj to, v akom životnom nastavení sa aktuálne nachádza.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Gabriela Mihalčínová (@gabrielamarcinkova)

Navždy zostanú rodinou

V januári tohto roka prekvapila herečka a frontman kapely Heľenine oči verejnosť aj fanúšikov správou, že sa ich dlhoročný vzťah končí. „Po krásnych a plných 10 rokoch zdieľania života sme sa rozhodli ukončiť naše manželstvo,“ uviedla vtedy Gabika Marcinková na sociálnej sieti.

Gabika Marcinková prezradila viac o svojich deťoch.
Prečítajte si tiež: Túži sa im po ťažkom období viac venovať. Gabika Marcinková by chcela u svojich detí podporiť 3 vlastnosti

Napriek rozchodu sa však obaja už dnes bývalí manželia snažia najmä o tom, aby boli v prvom rade čo najlepšími rodičmi pre svoje dve deti – dcérku Emku a syna Jakuba.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Slzy Janka Borodáča (@slzy_jb)

Pozerajú sa hlavne na ne a pre ich dobro sú odhodlaní zachovať si dobrý vzťah. „Dokonca sme si povedali, že navždy zostaneme rodina. Deti nás spájajú – sme rodičia, a teda určitý typ rodiny,“ uviedla ešte dávnejšie v rozhovore pre Nový Čas Gabika Marcinková.

Robia, čo môžu

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.