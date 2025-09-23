Všetci robíme, čo môžeme. Gabika Marcinková po veľkých životných zmenách hýri optimizmom a spokojnosťou
Herečka svojimi odpoveďami možno prekvapí.
Začiatkom roka oznámili koniec ich manželstva, ktorý nastal po desiatich rokoch, a všetkých prekvapili. Gabika Marcinková a Martin Mihalčín sú dnes už oficiálne rozvedení a známa herečka už našla šťastie po boku nového partnera. V rozhovore pre portál Najmama.sk prezradila, ako to u nej doma po rozvode vyzerá aj to, v akom životnom nastavení sa aktuálne nachádza.
Navždy zostanú rodinou
V januári tohto roka prekvapila herečka a frontman kapely Heľenine oči verejnosť aj fanúšikov správou, že sa ich dlhoročný vzťah končí. „Po krásnych a plných 10 rokoch zdieľania života sme sa rozhodli ukončiť naše manželstvo,“ uviedla vtedy Gabika Marcinková na sociálnej sieti.
Napriek rozchodu sa však obaja už dnes bývalí manželia snažia najmä o tom, aby boli v prvom rade čo najlepšími rodičmi pre svoje dve deti – dcérku Emku a syna Jakuba.
Pozerajú sa hlavne na ne a pre ich dobro sú odhodlaní zachovať si dobrý vzťah. „Dokonca sme si povedali, že navždy zostaneme rodina. Deti nás spájajú – sme rodičia, a teda určitý typ rodiny,“ uviedla ešte dávnejšie v rozhovore pre Nový Čas Gabika Marcinková.