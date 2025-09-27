Nový trik s obálkami sľubuje 5000 eur za 100 dní. Virálna rada rozdelila ľudí na dva tábory - Dobré noviny
Dobré noviny
Nový trik s obálkami sľubuje 5000 eur za 100 dní. Virálna rada rozdelila ľudí na dva tábory
Nový trik s obálkami sľubuje 5000 eur za 100 dní. Virálna rada rozdelila ľudí na dva tábory

Ilustračné foto
Ilustračné foto — Foto: TikTok @createdbymardia, Freepik @freepik

Virálny trik s obálkami zaplavil TikTok.

Predstavte si, že by ste si ešte do konca roka dokázali bokom odložiť niekoľko tisíc eur. Znie to ako nesplniteľný sen, no na TikToku sa objavil nový trik, ktorý to sľubuje. Autorka virálneho videa tvrdí, že vďaka jednoduchému triku dokáže našetriť až 5000 dolárov za sto dní, pričom sa táto suma dá jednoducho aplikovať aj na eurá.

Ľudia na sociálnej sieti sa okamžite pustili do diskusie – jedni sú nadšení, iní nad celou výzvou len krútia hlavou.

Ako to funguje?

Podstata spočíva v jednoduchej tabuľke. Stačí si na papier napísať čísla od 1 do 100. Každý deň si potom vyberiete jedno číslo a túto sumu vložíte do obálky, ktorú si pre prehľadnosť označíte rovnakým číslom. Peniaze však môžete odkladať aj do prasiatka či akejkoľvek inej pokladničky.

@createdbymardia How to save $5000 in 100 days easily! #fyp #learnsontiktok #budgetingtips #budgetingtipsandtricks #moneychallenge #blackgirltiktok #savingmoney #5000dollarchallenge ♬ original sound - Budget Baddie🇱🇷🫶🏾

Ak vydržíte celý plán, na konci by ste mali mať odloženú sumu približne 5 000 a je jedno, v akej mene si peniaze odkladáte. Autorka výzvy vo svojom videu ukázala balíčky obálok, v ktorých mala jednotlivé sumy. Hoci sama ešte nemala cieľovú sumu kompletnú, jej „obálkový systém“ zaujal milióny ľudí.

Nie je to pre každého

Nadšenie z triku rýchlo schladili komentáre.

