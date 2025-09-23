O predpovedi na ZIMU 2025 vie jediné. Meteorológ Jurčovič tuší, kedy sa dočkáme bielych Vianoc
Milovníkov zimy jeho slová nepotešia.
Prvé predpovede na tohtoročnú zimu hovorili, že budeme drkotať zubami, no čím viac sa toto ročné obdobie blíži, tým sa predpovede expertov radikálne menia. „Zatiaľ to podľa meteorologických modelov a návrhov Svetovej meteorologickej organizácie vyzerá tak, že do konca roka sa nejako výraznejšie ani jeseň a ani zima nebudú prejavovať,“ prezradil pre Plusku známy slovenský meteorológ Peter Jurčovič, ktorý však upozornil na jeden mesiac, od ktorého sa môžeme tešiť na poriadnu zimu.
Otázka bielych Vianoc
„Od januára sa zdá, že zima by mala poriadne zabrať. To je jediné, čo sa dá povedať,“ dodal. Oprášil aj ľudové pranostiky, podľa ktorých po horúcom lete prichádza tuhá zima – ale až o rok neskôr. Svoju skúsenosť ilustroval na roku 1983, keď Slovensko zažilo až 45 tropických dní. Zima, ktorá prišla hneď po lete, nebola ničím výnimočná. No v roku 1985 nastala krutá zima, na ktorú si pamätajú celé generácie.
Otázka, ktorá zaujíma azda každého, znie: budú tento rok biele Vianoce? Jurčovič je skôr skeptický. „Biele Vianoce môžu byť, ale prikláňal by som sa k tomu, že to nebude o päť ani o desať rokov, možno o 20 – 30 rokov,“ prekvapil svojím výrokom, ktorý následne vysvetlil.
Predpoveď na toto storočie
Podľa neho sa klimatické cykly menia pod vplyvom viacerých faktorov – od rotácie Zeme cez slnečnú aktivitu až po možné sopečné erupcie.