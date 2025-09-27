ChatGPT jej nadiktoval čísla do lotérie a ona vyhrala. Neuveríte, čo žena urobila s nečakanou výhrou - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
ChatGPT jej nadiktoval čísla do lotérie a ona vyhrala. Neuveríte, čo žena urobila s nečakanou výhrou
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Zdena Gruberová prišla tragicky o syna, oporu našla v manželovi Ľudovítovi.

Prišla domov a uvidela mŕtveho syna. Zdena Gruberová krutú ranu prekonala aj vďaka inžinierovi Ľudovítovi

Veronika Žilková s prvým manželom.

Bola v kláštore, kým nedostala poriadny bozk. Veronika Žilková po najväčšej zrade už manžela nehľadá

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Michaela Kocianová so snúbencom.

Keď prvý raz uspela, zhodili ju zo schodov. Michaele Kocianovej zoslal pánboh veľkorysého milionára

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

SLEDUJE NÁS 207 312 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

ChatGPT jej nadiktoval čísla do lotérie a ona vyhrala. Neuveríte, čo žena urobila s nečakanou výhrou

Carrie Edwardsová / Ilustračný obrázok
Carrie Edwardsová / Ilustračný obrázok — Foto: Virginia Lottery; Chat GPT/Dobré noviny

Keď ste požehnaní, môžete požehnať aj iných, hovorí jedinečná výherkyňa. 

Nie každý deň sa stane, že lotériová výhra skončí v rukách tých, ktorí ju najviac potrebujú. Presne to však spravila Carrie Edwardsová z Midlothianu vo Virgínii, ktorá len nedávno vyhrala v lotérii Poweball 150-tisíc dolárov, teda vyše 138-tisíc eur. Ako uviedol britský denník Guardian, vdova a stará mama zvíťazila vďaka umelej inteligencii a po obdržaní výhry urobila nečakané rozhodnutie.

Myslela si, že je to podvod

Carrie priznala, že čísla si nevyberala sama. Pomohol jej mobil a aplikácia ChatGPT. „Spýtala som sa – ChatGPT, máš pre mňa čísla?“ prezradila s úsmevom. Aplikácia jej naozaj poradila kombináciu, ktorá trafila štyri čísla plus Powerball číslo v žrebovaní virgínskej lotérie 8. septembra. Pôvodná suma bola 50-tisíc dolárov, no keďže si priplatila za možnosť Power Play, jej výhra sa strojnásobila na 150-tisíc dolárov. O dva dni neskôr sedela Carrie na porade, keď jej na telefóne zasvietila notifikácia: „Prosím, vyzdvihnite si svoju výhru v lotérii.“ Najskôr si myslela, že ide o podvod.

Štefan Mandel, 14-násobný víťaz lotérie
Prečítajte si tiež: V lotérii vyhral neuveriteľných štrnásťkrát. Rumunský účtovník geniálnym plánom s počtami oklamal náhodu

Až po overení pochopila, že sa stal zázrak. Na tlačovej konferencii priznala, že okamžite vedela, čo musí urobiť. „Len čo na mňa dopadla táto nečakaná manna z neba, vedela som presne, čo s ňou musím urobiť. Vedela som, že ju musím celú odovzdať,“ povedala výherkyňa, ktorá celú sumu rozdelila na tri časti a tie darovala trom dôležitým organizáciám.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.