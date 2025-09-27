ChatGPT jej nadiktoval čísla do lotérie a ona vyhrala. Neuveríte, čo žena urobila s nečakanou výhrou
Keď ste požehnaní, môžete požehnať aj iných, hovorí jedinečná výherkyňa.
Nie každý deň sa stane, že lotériová výhra skončí v rukách tých, ktorí ju najviac potrebujú. Presne to však spravila Carrie Edwardsová z Midlothianu vo Virgínii, ktorá len nedávno vyhrala v lotérii Poweball 150-tisíc dolárov, teda vyše 138-tisíc eur. Ako uviedol britský denník Guardian, vdova a stará mama zvíťazila vďaka umelej inteligencii a po obdržaní výhry urobila nečakané rozhodnutie.
Myslela si, že je to podvod
Carrie priznala, že čísla si nevyberala sama. Pomohol jej mobil a aplikácia ChatGPT. „Spýtala som sa – ChatGPT, máš pre mňa čísla?“ prezradila s úsmevom. Aplikácia jej naozaj poradila kombináciu, ktorá trafila štyri čísla plus Powerball číslo v žrebovaní virgínskej lotérie 8. septembra. Pôvodná suma bola 50-tisíc dolárov, no keďže si priplatila za možnosť Power Play, jej výhra sa strojnásobila na 150-tisíc dolárov. O dva dni neskôr sedela Carrie na porade, keď jej na telefóne zasvietila notifikácia: „Prosím, vyzdvihnite si svoju výhru v lotérii.“ Najskôr si myslela, že ide o podvod.
Až po overení pochopila, že sa stal zázrak. Na tlačovej konferencii priznala, že okamžite vedela, čo musí urobiť. „Len čo na mňa dopadla táto nečakaná manna z neba, vedela som presne, čo s ňou musím urobiť. Vedela som, že ju musím celú odovzdať,“ povedala výherkyňa, ktorá celú sumu rozdelila na tri časti a tie darovala trom dôležitým organizáciám.