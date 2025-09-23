Chcem žiť, prosil Richard. Liek za 350-tisíc eur sa k nemu už nedostal, no jeho príbeh zmenil mnohé
Richardovi sa na drahý liek skladalo celé Slovensko.
„Chcem žiť. Chcem cítiť vietor na tvári a usmievať sa s vedomím, že robím všetko, čo sa dá, aby som to nevzdal,“ hovoril ešte nedávno 29-ročný Richard z Košíc pre portál Donio. Jeho slová boli plné nádeje, aj keď vedel, že bojuje so zákernou chorobou, ktorá mu deň za dňom brala silu.
Richard trpel zriedkavým ochorením – Friedreichovou ataxiou. Ochorenie mu vzalo možnosť samostatne chodiť, neskôr aj rozprávať a odkázala ho na invalidný vozík i starostlivosť mamy.
Napriek všetkému sa nevzdával. Nádej mu priniesol nový liek Skyclarys, prvá terapia schválená priamo na túto diagnózu. Cena 350-tisíc eur však bola pre rodinu nedosiahnuteľná a keďže naše poisťovne liečbu nepreplácajú, začala sa zbierka. Pre pomoc Richardovi sa spojilo celé Slovensko.
Sen o čase
„Prosím, pomôžte mi získať čas. Lebo ten môj beží inak...“ prosil ešte pred niekoľkými mesiacmi. V týchto slovách bolo všetko – jeho odhodlanie, obavy aj viera, že moderná medicína mu dokáže priniesť nádej.
Prvé príznaky mal už v tínedžerskom veku, keď začal zakopávať a strácal rovnováhu. Postupne prišli ďalšie komplikácie, až kým lekári neodhalili diagnózu, ktorá znamenala pomalé, no isté zhoršovanie zdravotného stavu.