Ostatní sa bavili, on bol vážny. Anna Ghannamová je šťastná s mužom, ktorý na tele nosí jazvy po bombách
Ostatní sa bavili, on bol vážny. Anna Ghannamová je šťastná s mužom, ktorý na tele nosí jazvy po bombách
Ostatní sa bavili, on bol vážny. Anna Ghannamová je šťastná s mužom, ktorý na tele nosí jazvy po bombách

Anna Ghannamová našla šťastie pri Souheilovi.
Anna Ghannamová našla šťastie pri Souheilovi. — Foto: Instagram @ annaghannamova

Bývalá novinárka sa so svojím manželom zoznámila počas štúdia na vysokej škole.

Jej rovesníci z vysokej školy sa najmä radi zabávali. Všetko obracali na srandu a dôležité veci neboli prioritou. Až na jedného z nich, ktorý ju ihneď zaujal. Palestínsky utečenec z Libanonu bol iný, na svoj vek mimoriadne vyspelý a k životu pristupoval s určitou vážnosťou.

Dôvodom bol aj neľahký životný príbeh, ktorý si so sebou niesol. „Na tele má ešte stále jazvy po črepinách z vybuchnutých bômb,“ hovorí Anna Ghannamová, ktorá je s publicistom Souheilom už vyše 34 rokov a má s ním dvoch synov, ktorým sa vždy snažila dať lásku a pevnú pôdu pod nohami.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Anna Ghannamová (@annaghannamova)

Naučili ich byť odvážnymi a priebojnými

Rodáčka zo Zlatých Moraviec sa s novinárskym remeslom po prvýkrát stretla ešte počas štúdia, keď začala pracovať v denníku Práca. „To sú také bežné začiatky, keď robíte kultúru, ktorú aj tak skoro nikto nečíta. V redakcii Smeny sme mali staré McIntoshe, chodila som do tlačiarne kontrolovať obťahy,“ zaspomínala si v rozhovore pre SME a dodala, že jej to vtedy veľmi pomohlo.

Bývalý hokejista Žigmund Pálffy (vľavo) a moderátorka Andrea Pálffy Belányiová.
Prečítajte si tiež: Zostala sama na chorú dcérku. Moderátorka Andrea Belányiová po rozvode so Žigom Pálffym našla lásku

Naozajstná škola novinárčiny však podľa nej prišla až po tom, keď nastúpila do Televízie Markíza. „Boli sme pioniermi. Americkí lektori nás naučili byť odvážnymi a priebojnými. Najviac som vďačná, že som sa naučila povedať podstatu za 1:30 min. To som potom zúročila aj pri redigovaní textov ako šéfredaktorka časopisu Slovenka,“ spomína v rozhovore na svoje novinárske začiatky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Anna Ghannamová (@annaghannamova)

A ty si čo preto urobila?

Neskôr pôsobila aj v iných televíziách a po odchode z aktívnej žurnalistiky sa stala prezidentkou Občianskeho združenia (OZ) Šanca pre nechcených, ktoré založilo Hniezda záchrany. Tieto špeciálne boxy pomáhajú zachraňovať nechcené deti.

Andrea Chabroňová napriek rozchodu rodičov neprestala veriť na lásku.
Prečítajte si tiež: Z detskej traumy sa spamätávala dlho. Andrea Chabroňová nikdy nemala rada mužov, ktorí chcú ženu vlastniť

„Vznikli sme ako iniciatíva v roku 2004. Spontánne som reagovala na udalosti, ktoré sa diali na Slovensku. Najmä na snahu poslancov za KDH zakázať interupcie. Ja osobne nie som za interupcie, ale som proti ich zákazu, pretože v konečnom dôsledku by ich zákaz nezamedzil. Konali by sa načierno, kde by zomierali nielen deti, ale smrť by hrozila aj matkám, ktoré už možno majú doma dve-tri deti,“ vysvetlila ešte v minulosti svoje dôvody, prečo sa rozhodla OZ založiť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Anna Ghannamová (@annaghannamova)

V tom čase sa na Slovensku tiež našli tri mŕtve bábätká. „Vtedy som zareagovala, že všetci sa bavia o tom, kedy vzniká život a ako ho zachrániť, ale ten život, čo tu už je, nikto nezachraňuje. Nato môj manžel so stoickým pokojom povedal: „A ty si čo preto urobila?“, dodáva Anna Ghannamová.

Išla a už sa nevrátila

