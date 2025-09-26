Svoju ženu každý deň fotil pri odchode do práce, až kým ho neopustila. Vidieť ju dokázal len cez objektív - Dobré noviny
Svoju ženu každý deň fotil pri odchode do práce, až kým ho neopustila. Vidieť ju dokázal len cez objektív
Ilustračná fotografia.

Ilustračný obrázok.

Iveta Radičová a Marián Balász.

Marcella Molnárová sa teší z takmer dospelej dcéry Sophie.

Hádanka.

Ilustračná fotografia.

Iveta Radičová a Marián Balász.

Ilustračný obrázok.

Ilustračné foto

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Ilustračné foto

Ilustračná fotografia.

Iveta Radičová a Marián Balász.

Ilustračný obrázok.

Svoju ženu každý deň fotil pri odchode do práce, až kým ho neopustila. Vidieť ju dokázal len cez objektív

Manželka Yoko Wanibe.
Manželka Yoko Wanibe. — Foto: Masahisa Fukase Archives

Keď od neho odišla, začal fotiť stvorenia plné symbolov.

„Prial by som si, aby som mohol zastaviť tento svet,“ hovoril japonský fotograf Masahisa Fukase, ktorý sa postaral o najzaujímavejšie fotozbierky všetkých čias. Jednu z nich venoval svojej druhej manželke a múze Yoko, ktorú fotografoval odo dňa, keď sa stretli, až do dňa, keď ho opustila. Trinásť rokov snímal iba ju a najznámejšie zábery vznikli každé ráno, keď odchádzala do práce. Na fotografiách sa mu podarilo zachytiť silný odkaz.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0XE1xZJzN9m8DAGdk9JRTiZAHSTdB69rAYnPrQaYZG7ePvzucN1LUzcWCDCWdHQJal&id=100005303146107

Nevyliečiteľný egoista

Fukase sa narodil v roku 1934 do rodiny, ktorá prevádzkovala úspešný fotoateliér v malom mestečku Bifuka na ostrove Hokkaido. Fotoaparát sa stal jeho súčasťou, nevedel bez neho žiť a svoj objektív obracal smerom ku všetkým známym – rodine, prvej manželke Yuki a najmä druhej manželke Yoko, ktorá o ňom podľa portálu Tokyo Art Beat hovorila, že bol nevyliečiteľným egoistom.

Prečítajte si tiež: FOTO: Dcéra desaťročia fotografovala rodičov pri každom lúčení: Nikdy neviete, ktoré bude posledné

Fukase síce nikdy nefotil seba, no bez ohľadu na to, čo sa objavilo pred jeho objektívom, používal toho človeka alebo predmet na hľadanie svojej vlastnej existencie. „Stále som do svojej práce ťahal blízkych v mene fotografie, ale nikdy som nedokázal nikoho urobiť šťastným – ani seba. Zaujímalo by ma, či sa pri fotografovaní skutočne bavím,“ vyhlasoval Fukase a dodal, že fotografovanie považoval za pomstu za to, že bol stále nažive, hoci žiť nechcel. „Verím, že všetky moje fotografie boli nepochybne fotografiami jeho samého,“ vravela jeho druhá žena.

Videl ju iba cez objektív

Po prvom rozvode sa stredobodom jeho života stala práve druhá manželka Yoko, ktorú fotil 13 rokov takmer v každom momente. Ako Fukase v roku 1982 priznal, začal ho trápiť paradox, že ostával s ľuďmi len preto, aby ich fotografoval, čo vyústilo do hlbokej existenciálnej osamelosti. „Videl ma len cez objektív,“ hovorila Yoko, ktorú manžel fotil vždy, keď ráno odchádzala do práce, až kým si jedného dňa nepovedala dosť.

