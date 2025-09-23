Kľúčová je veľkosť spoločnej postele. Matthew McConaughey odhalil tajomstvo svojho 13-ročného manželstva
Hollywoodska herecká hviezda žije v harmonickom zväzku s manželkou Camilou.
Matthew McConaughey, známy z mnohých filmov aj romantických komédií, je s Camilou Alves McConaughey ženatý už viac ako desať rokov. Umelec a modelka, ktorí spolu vychovávajú aj tri deti, si svoje áno povedali v roku 2012 po šesťmesačných zásnubách. Herec najnovšie v rozhovore pre Fox News Digital prezradil svoj tajný tip na zdravšie manželstvo a odhalil tak tajomstvo ich dlhoročného zväzku s Camilou.
Akoby sa vznášala
Hviezdny herec a modelka, podnikateľka a filantropka sa po prvýkrát stretli v nočnom klube v Los Angeles v roku 2006. „Objavila sa a pred mojimi očami sa pohybovala sprava doľava po tom klube,“ prezradil herec ešte kedysi v rozhovore pre People o ich prvom stretnutí. „Bolo to, akoby sa vznášala. A ja som sa nepýtal: ‚Kto je to?‘ Povedal som: ‚Čo je to?‘ A potom som sa predstavil,“ priznal ďalej s úsmevom, ako to medzi nimi prebiehalo.
A dodal: „Od toho večera nechcem tráviť čas so žiadnou inou ženou. Máme lásku, ktorú nikdy nespochybňujeme,“ vyznal sa zo svojich citov hollywoodsky herec, ktorý si svoju životnú partnerku vzal v roku 2012 po šesťmesačnom zasnúbení. Neskôr privítali aj tri ratolesti: 17-ročného Leviho, 15-ročnú Vidu a 12-ročného Livingstona.
Dlhé roky tak obaja manželia žijú v harmonickom zväzku a Matthew nedávno prezradil, v čom podľa neho spočíva tajomstvo zdravého manželstva.