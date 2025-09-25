Áno si povedali na nečakanom mieste. Maroš Kramár na svadbu s exmanželkou aj dnes spomína iba v dobrom
Známy herec a jeho bývalá partnerka Nataša spolu vychovali tri deti.
Keď sa Maroš Kramár rozvádzal, hovoril, že to dostal ako darček. „Život ide, niečo sa podarí, niečo nie, sme šťastní, že máme tri úžasné, inteligentné, zdravé deti. S manželkou sme sa po dlhých dohováračkách dohodli a dostal som k šesťdesiatke slobodu,“ uviedol v roku 2019 pre Nový Čas herec, ktorý však s expartnerkou naďalej udržiava dobrý vzťah a na minulosť zjavne spomína len v dobrom, o čom svedčí aj jeho nedávne vyjadrenie.
Korektný vzťah
Šťastie Maroš Kramár napokon našiel pri manažérke divadla Vo veži Ine, s ktorou svoju lásku korunovali aj narodením dcérky Rije. Napriek rozvodu však umelec v rozhovore pre Šarm prezradil, že na sobáš s Natašou má len pekné spomienky.
Hoci herec už dnes žije novým životom po boku partnerky Iny, s ktorou sa spoločne starajú o dcérku, nezabúda ani na tri deti z predchádzajúceho manželstva a s bývalou manželkou má vraj naďalej korektný a dobrý vzťah.
Rád na to spomína
Dôkazom toho je aj spoločné navštevovanie akcií svojich ratolestí či spomienka na sobáš, na ktorý herec, zdá sa, spomína s úsmevom na tvári.
„Ženil som sa na veľvyslanectve v Lisabone, takže to, čo vy hráte, som ja zažil v skutočnosti. Bolo to veľmi príjemné a rád na to spomínam,” uviedol pred časom na akcii Televízie JOJ pri príležitosti uvedenia nového seriálu Lásky v Istanbule na televízne obrazovky.