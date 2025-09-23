Sama si pomôcť nedokázala. Seniorka dostala druhú šancu vďaka Richardovi, Ľubošovi a všímavej susedke
Vďaka susede a dvom mužom má 72-ročná pani druhú šancu na život.
Všedné dni sa v obci Močenok zmenili na chvíle plné obáv. Čas plynul, no 72-ročnú pani nikto nevidel vyjsť z domu von a na klopanie ani telefonát nereagovala. Situácia začala vyzerať vážne – ak by sa niečo stalo, nemala by si ako privolať pomoc.
Rozhodujúci telefonát susedy
Všímavá suseda preto neváhala a obrátila sa na políciu. Jej obavy sa, žiaľ, ukázali ako opodstatnené. Keď na miesto dorazili Richard s Ľubošom, rozhodli sa okamžite konať.
„Seniorka nereagovala na búchanie na dvere, ani na kontrolný telefonát, preto vznikla dôvodná obava, že je v ohrození zdravia a života. Duchaprítomní policajti využili oprávnenie otvoriť byt a vstúpiť do obydlia,“ uviedli policajti na sociálnej sieti.
Pomoc prišla včas
Za dverami našli 72-ročnú ženu ležať v jednej z miestností, zakliesnenú medzi nábytkom. Zo stiesneného priestoru ju ihneď vytiahli a uložili do stabilizovanej polohy. Seniorka bola pri vedomí, no bola značne dehydrovaná a slabá. Muži ju udržiavali pri vedomí až do príchodu záchranárov, ktorí ju previezli do nemocnice.