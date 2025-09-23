Hrá všetkými farbami a je príjemne sladké. Jesenné rizoto od Pyca ešte vyšperkuje jedna ingrediencia - Dobré noviny
Hrá všetkými farbami a je príjemne sladké. Jesenné rizoto od Pyca ešte vyšperkuje jedna ingrediencia
Pyco a jeho rizoto.
Pyco a jeho rizoto. — Foto: Instagram/mrpyco

Jeho tajomstvo spočíva v pomalej príprave.

Hovorí sa, že základy receptu na obľúbené rizoto nechtiac položil jeden učeň z Milána, ktorý v kostole pomáhal s maľovaním vitráží. Do ryže vraj zo žartu pridal štipku šafranu a jedlo, ktoré z toho vzniklo, si onedlho obľúbili ľudia po celom svete. Dnes si už túto pochúťku pripravujeme v mnohých variáciách a nadchádzajúca jeseň sa priam automaticky spája s tou tekvicovou.

Čo pridať do základu?

Podľa gastronomického magazínu Cuisine at Home sa rizoto až do 19. storočia pripravovalo len ako obyčajná varená ryža. Zlom nastal v roku 1829, keď vznikla verzia receptu, ktorá sa podobá tomu dnešnému. Ryža sa najskôr opiekla na masle s cibuľou a potom sa postupne podlievala vývarom a miešala, až kým nezískala svoju charakteristickú jemnú a krémovú konzistenciu.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/stockking

Podobným spôsobom pripravuje rizoto aj Martin „Pyco“ Rausch. Ako vášnivý kuchár vytvoril už niekoľko verzií tohto známeho receptu a k tekvicovému variantu pripojil aj viacero tipov, ktoré sa vám určite zídu.

Vychutnajte si rizoto Romana Paulusa.
Prečítajte si tiež: Retro rizoto od šéfkuchára Paulusa vás prenesie do sladkých čias detstva. Určite si na ňom pochutíte

„Ihneď vás zaujme výraznou farbou a jemnou, sladšou chuťou. Neváhajte do základu pridať aj čili alebo iné pikantnejšie zložky. Tekvicový krém môžeme v prípade potreby v závere prilievania ešte zriediť horúcou vodou,“ poradil Pyco prostredníctvom svojom blogu ostatným kuchárom.

Tekvicové rizoto podľa Pyca:

