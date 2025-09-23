Hrá všetkými farbami a je príjemne sladké. Jesenné rizoto od Pyca ešte vyšperkuje jedna ingrediencia
Jeho tajomstvo spočíva v pomalej príprave.
Hovorí sa, že základy receptu na obľúbené rizoto nechtiac položil jeden učeň z Milána, ktorý v kostole pomáhal s maľovaním vitráží. Do ryže vraj zo žartu pridal štipku šafranu a jedlo, ktoré z toho vzniklo, si onedlho obľúbili ľudia po celom svete. Dnes si už túto pochúťku pripravujeme v mnohých variáciách a nadchádzajúca jeseň sa priam automaticky spája s tou tekvicovou.
Čo pridať do základu?
Podľa gastronomického magazínu Cuisine at Home sa rizoto až do 19. storočia pripravovalo len ako obyčajná varená ryža. Zlom nastal v roku 1829, keď vznikla verzia receptu, ktorá sa podobá tomu dnešnému. Ryža sa najskôr opiekla na masle s cibuľou a potom sa postupne podlievala vývarom a miešala, až kým nezískala svoju charakteristickú jemnú a krémovú konzistenciu.
Podobným spôsobom pripravuje rizoto aj Martin „Pyco“ Rausch. Ako vášnivý kuchár vytvoril už niekoľko verzií tohto známeho receptu a k tekvicovému variantu pripojil aj viacero tipov, ktoré sa vám určite zídu.
„Ihneď vás zaujme výraznou farbou a jemnou, sladšou chuťou. Neváhajte do základu pridať aj čili alebo iné pikantnejšie zložky. Tekvicový krém môžeme v prípade potreby v závere prilievania ešte zriediť horúcou vodou,“ poradil Pyco prostredníctvom svojom blogu ostatným kuchárom.