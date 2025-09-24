Jeden z najlepších otcov, len keby ešte vedel jednu vec. Ivana Gáborík svojho Mariána vychválila do nebies - Dobré noviny
Jeden z najlepších otcov, len keby ešte vedel jednu vec. Ivana Gáborík svojho Mariána vychválila do nebies
Jeden z najlepších otcov, len keby ešte vedel jednu vec. Ivana Gáborík svojho Mariána vychválila do nebies

Ivana Gáborík prezradila, aký je Marián otec.
Ivana Gáborík prezradila, aký je Marián otec. — Foto: Instagram @ iversanns

Bývalá tanečnica vychováva s manželom dve ratolesti.

Rodina je pre neho všetkým a na svoje dve dcérky nedá dopustiť. Ivana Gáborík a jej manžel Marián vychovávajú spoločne päťročnú Bellu a trojročnú Leiu a v rozhovore pre Plus 7 dní prezradila bývalá tanečnica viac o tom, aký je jeden z najlepších hokejistov našej histórie otec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ⠀Ivana Gaborik (@iversanns)

Užíva si to

Marián Gáborík a jeho manželka Ivana tvoria harmonický pár už niekoľko rokov a je vidieť, že sú šťastní. Napriek tomu, že si niekdajšia hviezda NHL užíva už zaslúžený športový dôchodok, rozhodne sa nenudí. Okrem niektorých povinností ho totiž naplno zamestnávajú jeho dve dcérky Bella a Leia. 

Ivana Gáborík je po operácii kolena.
Prečítajte si tiež: Prekvapila fotkou z nemocnice. Ivane Gáborík budú chvíľu robiť spoločnosť barly, ona sa však nevzdáva

Rodina je pre bývalého hokejistu na prvom mieste, a tak so svojimi najbližšími trávi každú voľnú chvíľu. „Nebudem klamať, ja si to užívam a cítim sa dobre. Samozrejme, že mám určité povinnosti, ale na prvom mieste je moja rodina. Takže rozhodne sa nenudím a som vďačný, že takto môžem fungovať,“ povedal bývalý hokejista v rozhovore pre Nový Čas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ⠀Ivana Gaborik (@iversanns)

Vie sa o všetko postarať

Aj manželka Ivana vníma Mariána predovšetkým ako otca svojich dvoch ratolestí než ako svojho dlhoročného partnera. „Môžem povedať, že je to jeden z najlepších otcov, lebo keď sa pozriem na okolie, on sa jednoducho deťom venuje naozaj naplno,“ vychválila svojho partnera Ivana Gáborík.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ⠀Ivana Gaborik (@iversanns)

Zároveň dodala, že môže bez problémov kamkoľvek odísť a manžel sa vie o všetko postarať. „Ja hovorím, ešte keď boli detičky malé, že keby tí muži vedeli aj kojiť, tak...“ dodala so smiechom bývalá tanečnica.

Marián Gáborík porozprával o dcérkach.
Prečítajte si tiež: Dcérky sú jeho najväčší mojkáčikovia. Marián Gáborík nepozná nič krajšie, než chvíle so svojimi dievčatami

