Jeden z najlepších otcov, len keby ešte vedel jednu vec. Ivana Gáborík svojho Mariána vychválila do nebies
Bývalá tanečnica vychováva s manželom dve ratolesti.
Rodina je pre neho všetkým a na svoje dve dcérky nedá dopustiť. Ivana Gáborík a jej manžel Marián vychovávajú spoločne päťročnú Bellu a trojročnú Leiu a v rozhovore pre Plus 7 dní prezradila bývalá tanečnica viac o tom, aký je jeden z najlepších hokejistov našej histórie otec.
Užíva si to
Marián Gáborík a jeho manželka Ivana tvoria harmonický pár už niekoľko rokov a je vidieť, že sú šťastní. Napriek tomu, že si niekdajšia hviezda NHL užíva už zaslúžený športový dôchodok, rozhodne sa nenudí. Okrem niektorých povinností ho totiž naplno zamestnávajú jeho dve dcérky Bella a Leia.
Rodina je pre bývalého hokejistu na prvom mieste, a tak so svojimi najbližšími trávi každú voľnú chvíľu. „Nebudem klamať, ja si to užívam a cítim sa dobre. Samozrejme, že mám určité povinnosti, ale na prvom mieste je moja rodina. Takže rozhodne sa nenudím a som vďačný, že takto môžem fungovať,“ povedal bývalý hokejista v rozhovore pre Nový Čas.
Vie sa o všetko postarať
Aj manželka Ivana vníma Mariána predovšetkým ako otca svojich dvoch ratolestí než ako svojho dlhoročného partnera. „Môžem povedať, že je to jeden z najlepších otcov, lebo keď sa pozriem na okolie, on sa jednoducho deťom venuje naozaj naplno,“ vychválila svojho partnera Ivana Gáborík.
Zároveň dodala, že môže bez problémov kamkoľvek odísť a manžel sa vie o všetko postarať. „Ja hovorím, ešte keď boli detičky malé, že keby tí muži vedeli aj kojiť, tak...“ dodala so smiechom bývalá tanečnica.