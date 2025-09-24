Špeciálnu vizáž nosila až do smrti. Hanu Gregorovú v živote inšpiruje žena, na ktorú sa v mnohom podobá
Bývala vždy nielen veľmi akčná, ale aj atraktívna.
Už roky sa drží pravidla, že každá žena by mala byť do koča aj do voza. Charizmatická herečka Hana Gregorová si v rozhovore pre SME ženy okrem iného zaspomínala aj na človeka, ktorý ju v tomto smere v živote najviac ovplyvnil. V jednej veci ju dokonca inšpiruje dodnes.
Reč je o herečkinej mamičke, ktorá bývala vždy nielen veľmi akčná, ale podľa slov jej otca aj atraktívna, a nech by sa dialo čokoľvek, nikdy nedala dopustiť na svoju špeciálnu vizáž.
Vyrástla v sirotinci
Hoci pani Gregorová prežila pekný život, detstvo jednoduché rozhodne nemala. Vyrastala totiž v sirotinci. „Moja starká bola chudobná vojnová vdova so štyrmi deťmi. Dve dcéry dala do sirotinca a dvoch synov si nechala pri sebe. Moja mama jej to však nikdy nevyčítala, dokonca ju doopatrovala. Hoci mama pochádzala z chudobných pomerov, snažila sa ten deficit kompenzovať,“ hovorí Hana Gregorová o mame pre SME ženy.
„Celý život pracovala, doma sme to mali ako v univerzitnej knižnici, samé knihy, na stenách viseli obrazy. Mama sa kamarátila s výtvarníkmi a umelcami, bola svetáčka. Bola v rodine tá akčná, ktorá všetko zariadila a vybavila,“ spomína si Hana. „Chodievali sme do Budapešti kupovať látku, z ktorej dávala otcovi šiť obleky do práce, aby bol ‚vyštafírovaný‘,“ pokračovala.
Hanka, ty si veľmi pekná, ale mama...
Bola veľmi akčná a aktívna a v mladosti aj veľmi pekná. „Raz som sa pýtala otca, kto z nás dvoch bol v mladosti krajší, a on odpovedal: ‚Hanka, ty si veľmi pekná, ale mama...‘ Bola tmavovlasá s modrými očami,“ hovorí umelkyňa o svojej mamičke, ktorá po celý život dbala aj na svoj vzhľad. Na dve veci nedala nikdy dopustiť a zdá sa, že dodnes je svojej dcére veľkým vzorom i v tomto smere.