Bez slova sadla do autobusu a to jej zmenilo život. Spoznáte dievčinu, ktorá sa nikdy nevzdáva?
Dobré noviny
Bez slova sadla do autobusu a to jej zmenilo život. Spoznáte dievčinu, ktorá sa nikdy nevzdáva?
Bez slova sadla do autobusu a to jej zmenilo život. Spoznáte dievčinu, ktorá sa nikdy nevzdáva?

— Foto: Instagram/K.H.

Odmietla sa vzdať a keď prišli problémy, začala na sebe viac pracovať.

Odmalička rada bavila ľudí, no ešte radšej mala zvieratká. Keď jej však zomrel škrečok, uvedomila si, že z nej zverolekárka byť nemôže, a tak všetko stavila na svoju druhú vášeň. Mala len štyri roky a návštevy, ktoré k nim domov prichádzali, začala zabávať improvizovanými predstaveniami.

Nasadila si na hlavu čiapku, na predlaktie si zavesila prútený košík a premenila sa na Červenú Čiapočku, vzápätí padla na štyri a bol z nej vlk, ľahla si do postele, na nos si nastrčila okuliare a razom sa premenila aj na starú mamu. Hosťom zahrala celú rozprávku, tí sa náramne bavili a jej scénky sa rýchlo stali súčasťou každej návštevy.

Viete, o koho ide?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Instagram/K.H.

