Boli ako cvičené opičky a nikomu by to nepriali. Dvojičky Olsenové našli pokoj v ústraní, takto sa zmenili
Boli ako cvičené opičky a nikomu by to nepriali. Dvojičky Olsenové našli pokoj v ústraní, takto sa zmenili

Sestry Olsenové.
Sestry Olsenové. — Foto: Mary-Kate & Ashley Olsen/YouTube/ReelinInTheYears66, Promo fotografie k filmu Olsen Twins: Ideme k starej mame - American Broadcasting Company (ABC)

Svetoznáme sestry by ste dnes na ulici nepoznali.

Vyrastali pred kamerami, svetlá reflektorov boli ich každodenným chlebom, všetkých si vedeli získať svojim výnimočným hereckým talentom a milým vystupovaním, no zrazu sa po nich akoby zľahla zem. Dvojičky Mary-Kate a Ashley Olsenové už dávno nie sú tými malými dievčatkami, ktoré boli neustále na očiach. Stali z nich úspešné ženy a svoje súkromie si dnes nadovšetko strážia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ‼️‼️ (@dailyloveoffullhouse)

Sestry, ktoré spoznal celý svet

Sestry Olsenové absolvovali svoj prvý konkurz, keď mali len šesť mesiacov. Spomedzi všetkých detí boli najroztomilejšie, najodvážnejšie a režisérovi sa ihneď zapáčili. Ich hereckú kariéru odštartoval komediálny seriál Plný dom, v ktorom si striedali jednu rolu, pretože kvôli zákonom o detskej práci ani jedna z nich nemohla pracovať dlhšie ako 20 minút.

Diváci ich od seba dlho nevedeli odlíšiť a podľa online magazínu Who sa dvojičkám po prvom úspechu otvoril svet filmu dokorán. Natočili spolu toľko filmov a seriálov, že bolo ťažké vôbec si ich zapamätať. Niektoré z nich boli mimoriadne úspešné, iné sa neuchytili, no faktom ostáva, že rozkošné dievčatá časom spoznal celý svet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa chiquitas 93 (@chiquitas93)

Čo je s nimi dnes?

Keď však dospeli, rozhodli sa, že svoju mimoriadne úspešnú hereckú kariéru ďalej budovať nebudú. „Čítala som si scenár a jednoducho som povedala ľuďom, ktorí ma zastupovali, že potrebujem robiť veci na sto percent a cítim, že tomuto sto percent už dávať neviem. V tejto brandži treba robiť veľa kompromisov,“ vysvetlila Mary-Kate v rozhovore pre Allure. Ashley zasa najväčšmi prekážalo, že nemala pevne v rukách celý filmový proces a ani výsledný „produkt“, kvôli čomu s herectvom napokon skončila.

