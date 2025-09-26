Boli ako cvičené opičky a nikomu by to nepriali. Dvojičky Olsenové našli pokoj v ústraní, takto sa zmenili
Svetoznáme sestry by ste dnes na ulici nepoznali.
Vyrastali pred kamerami, svetlá reflektorov boli ich každodenným chlebom, všetkých si vedeli získať svojim výnimočným hereckým talentom a milým vystupovaním, no zrazu sa po nich akoby zľahla zem. Dvojičky Mary-Kate a Ashley Olsenové už dávno nie sú tými malými dievčatkami, ktoré boli neustále na očiach. Stali z nich úspešné ženy a svoje súkromie si dnes nadovšetko strážia.
Sestry, ktoré spoznal celý svet
Sestry Olsenové absolvovali svoj prvý konkurz, keď mali len šesť mesiacov. Spomedzi všetkých detí boli najroztomilejšie, najodvážnejšie a režisérovi sa ihneď zapáčili. Ich hereckú kariéru odštartoval komediálny seriál Plný dom, v ktorom si striedali jednu rolu, pretože kvôli zákonom o detskej práci ani jedna z nich nemohla pracovať dlhšie ako 20 minút.
Diváci ich od seba dlho nevedeli odlíšiť a podľa online magazínu Who sa dvojičkám po prvom úspechu otvoril svet filmu dokorán. Natočili spolu toľko filmov a seriálov, že bolo ťažké vôbec si ich zapamätať. Niektoré z nich boli mimoriadne úspešné, iné sa neuchytili, no faktom ostáva, že rozkošné dievčatá časom spoznal celý svet.
Čo je s nimi dnes?
Keď však dospeli, rozhodli sa, že svoju mimoriadne úspešnú hereckú kariéru ďalej budovať nebudú. „Čítala som si scenár a jednoducho som povedala ľuďom, ktorí ma zastupovali, že potrebujem robiť veci na sto percent a cítim, že tomuto sto percent už dávať neviem. V tejto brandži treba robiť veľa kompromisov,“ vysvetlila Mary-Kate v rozhovore pre Allure. Ashley zasa najväčšmi prekážalo, že nemala pevne v rukách celý filmový proces a ani výsledný „produkt“, kvôli čomu s herectvom napokon skončila.