Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom
Slovenské lesy ožili.
Z lesov sa začínajú ozývať radostné správy. Slovenskí hubári sa na sociálnych sieťach pochválili prvými plnými košíkmi a potvrdené je to, čo mnohí len tušili – huby sa po slabších mesiacoch konečne rozrástli. Kombinácia tepla a dažďov vytvorila ideálne podmienky a vďaka tomu sa na viacerých miestach doslova roztrhlo vrece s úlovkami.
Nová vlna húb
„Október sa postupne stáva z hľadiska počasia vhodného pre rast húb v jeseni lepší mesiac než september, a práve to je pre hubárov do budúcna veľmi dôležitá informácia,“ hovoril v minulosti pre TV Noviny Vladimír Kunca z Fakulty ekológie a environmentalistiky na Katedre aplikovanej ekológie Technickej univerzity vo Zvolene.
Ako dodal, huby dokázali prežiť aj v náročných podmienkach bez dažďa a aktuálne opäť ožívajú. Najsilnejšia hubárska sezóna tak ešte len prichádza.
V súčasnosti sa dá na celom území nájsť rôznorodá zmes rôznych druhov jedlých húb. Na svoje si tak prídu milovníci bedlí, kozákov, masliakov, hríbov smrekových či ďalších druhov „dubákov.“