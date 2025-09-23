Tri generácie poznačila rovnaká diagnóza. Rebeka a Erik nemôžu čakať na zázrak, potrebujú našu pomoc - Dobré noviny
Dobré noviny
Tri generácie poznačila rovnaká diagnóza. Rebeka a Erik nemôžu čakať na zázrak, potrebujú našu pomoc
Tuberózna skleróza ich skúša každý deň.

Rebeka a Erik sú dvaja súrodenci, ktorí by si zaslúžili bezstarostné detstvo plné hier a radosti. Namiesto toho však každý deň statočne bojujú so zákernou genetickou chorobou – tuberóznou sklerózou. Ide o zriedkavé ochorenie, ktoré sa prejavuje kožnými ložiskami, epileptickými záchvatmi, spomaleným vývojom a vznikom nezhubných nádorov v dôležitých orgánoch.

Rebeka sa potrebuje postaviť na nohy, Erik zlepšiť svoje schopnosti

Rebeka je krásna malá slečna so smiechom, ktorý by vedel rozjasniť každú miestnosť. Trápi ju však nedostatočný svalový tonus – bez podpory nechodí a ani dlho neobsedí. Jej starší brat Erik je veselý nezbedník, ktorý má ale problémy s rečou, stabilitou chôdze a tento rok mu bola diagnostikovaná aj jedna z foriem autizmu.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Obaja sú odkázaní na špeciálne rehabilitácie a pomôcky, ktoré ich posúvajú vpred a otvárajú im cestu k samostatnosti. Neurorehabilitačné pobyty prinášajú viditeľné zlepšenia, no ich cena je pre rodičov obrovskou záťažou. Jeden pobyt na jedno dieťa stojí viac ako 5 000 eur, pričom sa odporúča absolvovať aspoň štyri ročne. V prepočte to znamená až 40 000 eur ročne – suma, ktorú bežná rodina zo svojich príjmov nedokáže zabezpečiť.

Choroba, ktorá zasiahla tri generácie

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

